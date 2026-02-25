VÍDEO: Amad Diallo, estrela do Manchester United, indica os três melhores jogadores do mundo atualmente e escolhe os melhores jogadores de todos os tempos da Premier League

Quando questionado pela ESPN sobre os três melhores jogadores do mundo atualmente, as escolhas de Amad refletiram uma profunda admiração pelo talento e brilhantismo técnico da La Liga. O jovem astro do United escolheu Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé como seu trio favorito, ignorando nomes consagrados da Premier League em favor dos talentos explosivos que atualmente dominam os cenários espanhol e francês.

Essa preferência pelos centros criativos da Espanha e da França sugere que Amad é particularmente atraído por dribladores “puros” que se destacam em situações de um contra um. Ao omitir pesos pesados como Erling Haaland ou os maestros do meio-campo do Manchester City, ele destacou uma preferência pessoal pela natureza estética e mercurial do jogo.