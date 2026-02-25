Getty Images Sport
VÍDEO: Amad Diallo, estrela do Manchester United, indica os três melhores jogadores do mundo atualmente e escolhe os melhores jogadores de todos os tempos da Premier League
A elite do futebol mundial
Quando questionado pela ESPN sobre os três melhores jogadores do mundo atualmente, as escolhas de Amad refletiram uma profunda admiração pelo talento e brilhantismo técnico da La Liga. O jovem astro do United escolheu Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé como seu trio favorito, ignorando nomes consagrados da Premier League em favor dos talentos explosivos que atualmente dominam os cenários espanhol e francês.
Essa preferência pelos centros criativos da Espanha e da França sugere que Amad é particularmente atraído por dribladores “puros” que se destacam em situações de um contra um. Ao omitir pesos pesados como Erling Haaland ou os maestros do meio-campo do Manchester City, ele destacou uma preferência pessoal pela natureza estética e mercurial do jogo.
O trio “elétrico”: os alas favoritos de Amad para assistir
As escolhas do astro do United refletem uma profunda apreciação pelo talento e pela franqueza, características que ele frequentemente tenta refletir em seu próprio jogo sob as luzes brilhantes do Teatro dos Sonhos. Diallo cita Luis Diaz, do Bayern de Munique, entre seus três alas favoritos, ao lado de Lamine Yamal e Vinicius Jr. A inclusão do ex-jogador do Liverpool ao lado do domínio consolidado de Vinicius, do Real Madrid, e da ascensão meteórica do jovem sensação do Barcelona, Yamal, destaca o quanto o colombiano é apreciado por seus colegas profissionais.
Homenageando as lendas e ícones africanos
A conversa então mudou para o debate sobre os maiores de todos os tempos no contexto da Premier League. Olhando para trás, para as lendas que construíram a reputação da divisão, Amad identificou Thierry Henry, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo como os três maiores jogadores da história da competição. É uma seleção que preenche a lacuna entre as eras de ouro do United e o período dos “Invencíveis” do Arsenal, refletindo seu respeito pela tradição da liga.
Como um orgulhoso marfinense, Amad também prestou homenagem aos pioneiros do futebol africano. Sua lista dos três maiores jogadores africanos de todos os tempos incluiu seu lendário compatriota Didier Drogba, ao lado de Samuel Eto'o e Yaya Touré. Essa seleção destaca a imensa influência que esses ícones tiveram sobre a geração mais jovem de talentos africanos que atualmente estão deixando sua marca na Europa.
A vida em Carrington: o círculo íntimo de Amad
Além de seus gostos globais, Amad deu uma ideia da dinâmica do vestiário do Manchester United. Quando questionado sobre seus amigos mais próximos no clube, ele citou Leny Yoro, Bryan Mbeumo e Ayden Heaven.
À medida que Amad continua seu próprio desenvolvimento em Old Trafford, ele claramente busca inspiração nos melhores do ramo. Com dois gols e três assistências em 22 partidas em todas as competições nesta temporada, o jovem ponta está começando a transformar essa inspiração em resultados tangíveis em campo. Ainda não se sabe se ele conseguirá replicar totalmente o impacto devastador dos jogadores que admira, mas seu gosto por talentos — desde a tradição de Henry até o brilhantismo moderno de Díaz — sugere que ele sabe exatamente o que é preciso para chegar ao auge do esporte.
