Os torcedores aplaudiram o entusiasmo de Sweeney, enquanto sua breve aparição rapidamente se tornou viral nas redes sociais. A americana também recebeu uma camisa especial do Sporting CP com “SYDNEY” nas costas.

A estrela de Euphoria e White Lotus está atualmente em Portugal para vários projetos e quis assistir a um jogo do clube que revelou Cristiano Ronaldo. O Sporting, por sua vez, compartilhou uma foto da atriz de 28 anos ao lado dos colegas Leo Woodall e Matthew Goode em sua conta oficial no Instagram.

Outra imagem mostrava a mascote do clube segurando Sweeney após o Sporting ter vencido o Estoril. No entanto, foram as habilidades com a bola de Sweeney que chamaram a atenção após a vitória na liga.