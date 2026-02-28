Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sydney Sweeney Cristiano RonaldoGetty/GOAL

Traduzido por

VÍDEO: A superestrela de Hollywood Sydney Sweeney mostra suas habilidades no futebol em Portugal com “dribles melhores do que os de Ronaldo”

Sydney Sweeney foi elogiada por suas habilidades com a bola após mostrar seu talento no futebol no Estádio José Alvalade, após a vitória do Sporting CP por 3 a 0 sobre o Estoril na noite de sexta-feira. A estrela de Hollywood surpreendeu os fãs ao fazer uma aparição inesperada em campo no final da partida e exibiu seus dribles habilidosos após o confronto da Liga Portugal.

  • Curve como Sweeney

    Os torcedores aplaudiram o entusiasmo de Sweeney, enquanto sua breve aparição rapidamente se tornou viral nas redes sociais. A americana também recebeu uma camisa especial do Sporting CP com “SYDNEY” nas costas.

    A estrela de Euphoria e White Lotus está atualmente em Portugal para vários projetos e quis assistir a um jogo do clube que revelou Cristiano Ronaldo. O Sporting, por sua vez, compartilhou uma foto da atriz de 28 anos ao lado dos colegas Leo Woodall e Matthew Goode em sua conta oficial no Instagram.

    Outra imagem mostrava a mascote do clube segurando Sweeney após o Sporting ter vencido o Estoril. No entanto, foram as habilidades com a bola de Sweeney que chamaram a atenção após a vitória na liga.

    • Publicidade

  • Assista à atriz de Hollywood Sweeney demonstrar suas habilidades

  • “Melhor que o Ronaldo!”

    Os fãs de futebol rapidamente recorreram à plataforma de mídia social X para elogiar Sweeney e seus passos de dança sofisticados.

    “Ela tem pés melhores do que o Bellingham, caramba”, postou o usuário @pfanopat.

    “Tem mais habilidade com a bola do que o Ronaldo”, acrescentou @Messiah2524.

    @yo_lak escreveu: “Não importa o que ela faça, ela viraliza”.

    @roninSam elogiou o talento de Sweeney, postando: “Ela está realmente jogando a vida no modo criativo. É talento demais para uma só pessoa!”

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-ESTORILAFP

    O que vem a seguir?

    Dois gols de Luis Suárez e um gol de Daniel Bragança no final da partida garantiram que o Sporting continuasse na cola do líder do campeonato, oFC Porto, que manteve sua busca pelo título contra o Arouca na noite de sexta-feira.

    O Porto esperou até os acréscimos do segundo tempo para garantir três pontos que podem ser decisivos na corrida pelo título da Liga Portugal. O jovem Oskar Pietuszewski colocou o Porto na frente logo no primeiro minuto no Dragão, mas a equipe de Francesco Farioli não conseguiu aproveitar o primeiro gol do polonês na temporada.

    Nais Djouahra empatou para o Arouca e o Porto parecia destinado a dividir os pontos com os visitantes. No entanto, William Gomes manteve a calma e colocou o Porto novamente na frente com um gol de pênalti nos acréscimos, antes de Terem Moffi marcar aos 98 minutos e garantir os três pontos na vitória por 3 a 1.

    O Sporting espera aproximar-se a um ponto do Porto quando viajar para Braga no próximo fim de semana, enquanto o líder da liga se desloca a Lisboa para enfrentar o Benfica de José Mourinho, num fim de semana potencialmente decisivo na corrida pelo título.

Taça de Portugal
Sporting crest
Sporting
SCP
Porto crest
Porto
POR
0