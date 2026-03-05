VÍDEO: “A coisa mais desrespeitosa que já ouvi” – A apresentadora de TV Laura Woods liga durante programa ao vivo e expressa sua indignação com os comentários controversos de Alan Pardew

Os comentários não agradaram Woods, que ligou para a talkSPORT para desabafar sua frustração. “Sabe de uma coisa, Alan, eu adoro você, mas essa é a coisa mais desrespeitosa que já ouvi. Como você pode dizer isso? O quê, porque gostamos de cobrar faltas, jogadas ensaiadas e escanteios? Não entendo o raciocínio”, rebateu Woods.

Ela continuou sua defesa apaixonada dos londrinos do norte, destacando a ironia nas críticas que eles enfrentam em relação à sua evolução. “É loucura... se o Arsenal ganhar o campeonato, nenhum de nós, torcedores, não importa como eles façam isso, não importa se vocês não gostam de nos assistir, por que nos importaríamos se somos divertidos ou não? Quando jogávamos um futebol bonito, todos diziam: 'Eles jogam um futebol bonito, mas não conseguem vencer'. E agora estamos vencendo jogos de maneiras diferentes, de formas diferentes, os jogos estão evoluindo e vocês estão entediados”, acrescentou.