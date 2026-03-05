Traduzido por
VÍDEO: “A coisa mais desrespeitosa que já ouvi” – A apresentadora de TV Laura Woods liga durante programa ao vivo e expressa sua indignação com os comentários controversos de Alan Pardew
Pardew afirma que “não há nada de bonito no Arsenal”
Pardew, falando após a vitória do Arsenal por 1 a 0 em Brighton, afirmou que a confiança do time no pragmatismo em vez do talento merece uma ressalva nos livros de história. “Quando eu os vejo como meu técnico de futebol, eles são muito profissionais. Eles fazem de tudo para vencer... Haverá um asterisco ao lado do nome deles, porque basta olhar para eles nesse tipo de desempenho e dizer que é apenas uma exibição funcional. É uma exibição profissional e funcional. Eles são bons, fortes e poderosos. Mas não há nada de bonito neles. Essa é a verdade”, observou Pardew na talkSPORT.
Assista ao telefonema de Laura Woods criticando Pardew
Woods rebate alegações sobre o “asterisco”
Os comentários não agradaram Woods, que ligou para a talkSPORT para desabafar sua frustração. “Sabe de uma coisa, Alan, eu adoro você, mas essa é a coisa mais desrespeitosa que já ouvi. Como você pode dizer isso? O quê, porque gostamos de cobrar faltas, jogadas ensaiadas e escanteios? Não entendo o raciocínio”, rebateu Woods.
Ela continuou sua defesa apaixonada dos londrinos do norte, destacando a ironia nas críticas que eles enfrentam em relação à sua evolução. “É loucura... se o Arsenal ganhar o campeonato, nenhum de nós, torcedores, não importa como eles façam isso, não importa se vocês não gostam de nos assistir, por que nos importaríamos se somos divertidos ou não? Quando jogávamos um futebol bonito, todos diziam: 'Eles jogam um futebol bonito, mas não conseguem vencer'. E agora estamos vencendo jogos de maneiras diferentes, de formas diferentes, os jogos estão evoluindo e vocês estão entediados”, acrescentou.
- Getty Images Sport
O Arsenal segue em frente na corrida pelo título da Premier League
A última vitória conquistada com muita luta mantém os Gunners firmemente no controle da liderança da tabela. Atualmente, eles somam 67 pontos em 30 partidas, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o Manchester City, que jogou uma partida a menos. Os jogadores de Arteta agora se preparam para uma agenda lotada em diferentes competições, começando com a partida da quinta rodada da FA Cup contra o Mansfield Town, seguida pela importante partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen na próxima semana.