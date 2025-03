Victor Osimhen, Nico Williams e as 15 estrelas da Europa que podem aparecer na Premier League na próxima janela de transferências

A dominância da Inglaterra no mercado parece longe de acabar, e é provável que mais contratações milionárias cheguem à liga que mais lucra no mundo

Enquanto a temporada 2024/25 se aproxima do fim, a atenção já começa a se voltar para a janela de transferências do meio do ano. No futebol moderno, os rumores nunca param, e esta semana surgiram especulações sobre a possível ida de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid, gerando debates acalorados em Liverpool e na Espanha.

Se a Premier League pode perder um talento como Alexander-Arnold, também deve atrair novas estrelas. Com a enorme receita dos direitos de TV, os clubes ingleses estarão mais uma vez prontos para buscar reforços entre os principais times da Europa.

Mas quem serão os nomes mais disputados do mercado? A GOAL analisou os alvos mais cobiçados da próxima janela de transferências...