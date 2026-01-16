Victor Osimhen desperdiçou mais uma chance: o atacante autodestrutivo de Nigéria e Galatasaray vai atingir seu potencial máximo?

Para ser justo com Osimhen, ele fez tudo ao seu alcance, em termos futebolísticos, para levar seu país ao mundial. O atacante do Galatasaray marcou oito gols em sete jogos nas eliminatórias, incluindo dois contra o Gabão. Se ele não tivesse perdido os empates em casa e fora contra a África do Sul e a derrota para o Benin devido a lesões, ou se não tivesse saído de campo mancando no intervalo contra a República Democrática do Congo, as coisas poderiam ter sido bem diferentes para a Nigéria.

No entanto, ele também esteve no centro de uma polêmica que serviu como uma distração inoportuna dos esforços da equipe. Após a surpreendente derrota contra o Benin, diversos veículos da mídia local sugeriram que o então técnico da Nigéria, Finidi George, teria afirmado que Osimhen poderia estar disponível para jogar.

Osimhen não gostou nada dessas notícias e fez um desabafo furioso no Instagram: "Todo mundo sabe que eu me entrego de corpo e alma, seja pelo meu clube ou pela seleção. Não vou permitir que ninguém me desrespeite. Não vou tolerar essa besteira. Não vou permitir que ninguém manche meu nome. Não me importa se o que Finidi disse é verdade ou mentira. Mas vou compartilhar o vídeo, a foto e a captura de tela da minha conversa com Finidi nos meus stories do Instagram porque alguns de vocês acreditam que eu toleraria desrespeito só porque jogo futebol."

"Perdi o respeito por esse homem. Conversei com ele [Finidi] pedindo para me juntar ao grupo dos Super Eagles para ficar com meus companheiros de equipe, mas ele me disse para não me incomodar e que eu deveria ficar com minha família - tenho um vídeo da conversa."

Horas depois dessa notícia bombástica, foi divulgado que George havia renunciado, embora mais tarde tenha sido revelado que a decisão se devia ao fato de a Federação Nigeriana de Futebol (FNF) planejar nomear um consultor técnico estrangeiro para trabalhar ao seu lado sem consultá-lo previamente.