Victor Osimhen desperdiçou mais uma chance: o atacante autodestrutivo de Nigéria e Galatasaray vai atingir seu potencial máximo?

Atualmente, o cenário não é tão otimista. Osimhen deixou o Estádio Diego Armando Maradona apenas um ano depois, não por ter superado o Napoli, mas porque a relação entre jogador e clube havia se rompido.
Ele não teve outra escolha senão dar um passo para trás, juntando-se ao Galatasaray num contrato de empréstimo inicial que se tornou permanente no ano passado. Os gols continuaram a fluir para Osimhen na Turquia, e ele adicionou mais um título da liga à sua coleção, mas a Super Lig não se compara a nenhuma das cinco principais ligas da Europa.
O incrível potencial que Osimhen demonstrou na Itália foi em grande parte desperdiçado, e não apenas em nível de clubes. Ele foi o rosto de uma geração de ouro para a Nigéria, com Ademola Lookman, Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Calvin Bassey e Wilfred Ndidi entre os outros craques de um grande elenco, mas não conseguiu inspirar seu país a alcançar qualquer sucesso concreto.
A mais recente decepção das Super Águias aconteceu nas semifinais da Copa Africana de Nações neste ano, quando foram derrotadas pelos anfitriões Marrocos em um confronto extenuante. A verdadeira grandeza continua a escapar de Osimhen, e ele não tem a quem culpar senão a si mesmo.
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢