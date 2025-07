Victor Osimhen é um dos camisas 9 mais desejados do mundo - então por que vai permanecer na Turquia?

O nigeriano tinha planos de se transferir para um dos principais clubes da elite ao deixar o Napoli, mas sua passagem por Istambul será definitiva

Cristiano Giuntoli ficou profundamente frustrado por não ter conseguido convencer Erling Haaland a se juntar ao Napoli vindo do Red Bull Salzburg na janela de transferências de inverno europeu de 2020 — mas essa decepção durou pouco. Quando o verão chegou, o diretor esportivo do clube napolitano já tinha outro jovem atacante talentoso em sua mira. Alguém que, segundo ele, estava "no mesmo nível" de Haaland: Victor Osimhen.

O problema é que o nigeriano também havia despertado o interesse do Liverpool após boas atuações pelo Lille, na França. Mas, desta vez, Giuntoli estava determinado a não deixar a oportunidade escapar.

“A contratação de Osimhen é a maior obra-prima de Giuntoli”, afirmou Giandomenico Costi, ex-conselheiro do Napoli, ao jornal Tuttosport. “Ele ficou essencialmente trancado com o jogador em um hotel por três dias. Sabia que o Liverpool estava na jogada e que Jürgen Klopp já havia feito contato. Mesmo assim, Giuntoli insistiu até convencer Osimhen a aceitar a proposta do Napoli.”

Mais artigos abaixo

Costi também destacou o estilo incansável do dirigente: “Ele era pura energia. Um diretor que te liga cem vezes por dia. Mas conhecia o Victor muito bem — chegou a acompanhá-lo desde os tempos de Charleroi — e isso fez toda a diferença.”