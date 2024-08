Victor Osimhen, Ansu Fati e os 30 jogadores mais desesperados por uma transferência antes do fechamento da janela

O verão europeu tem sido relativamente tranquilo, mas muitas estrelas estão esperando que isso mude nas próximas semanas.

O verão europeu passou rapidamente, e agora estamos a menos de uma semana do fechamento da janela de transferências nesta sexta-feira, 30 de agosto. Até agora, foram alguns meses relativamente tranquilos no que diz respeito à contratação de jogadores. No verão passado, a Saudi Pro League estava ganhando destaque, mas esse mercado em particular encolheu consideravelmente desta vez, o que teve um efeito cascata na atividade das principais ligas da Europa.

Como resultado, há uma longa lista de jogadores que têm tentado arranjar uma transferência para sair de seus clubes atuais, apenas para descobrir que simplesmente não há um mercado para seus serviços. No entanto, isso pode mudar nos próximos dias.

Conforme a janela de transferências se aproxima do encerramento, os diretores sempre operam com um senso renovado de urgência. Aqui estão apenas alguns dos jogadores que esperam que ainda haja tempo suficiente para garantir uma transferência.

