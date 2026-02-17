Getty
Victor Osimhen afirma que o Napoli “me tratou como um cão” ao comentar vídeo racista no TikTok
A Juventus queria contratar o astro nigeriano Osimhen.
O comprovado vencedor Antonio Conte assumiu o comando do Napoli no verão de 2024 e queria que Osimhen permanecesse no Estádio Diego Armando Maradona. O jogador de 27 anos já havia decidido que iria embora, com a Juventus tentando mantê-lo no futebol italiano.
O atacante nigeriano disse ao Gazzetta dello Sport: “Eu poderia estar em dois outros clubes importantes da Série A hoje. [O ex-diretor da Juventus] Giuntoli me ligou para me levar para a Juve antes do início das negociações com o Galatasaray. Conversei com algumas pessoas do clube. Elas demonstraram interesse, mas eu sabia que ele [o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis] não me deixaria sair. De qualquer forma, o interesse era real. E quando a Juventus liga, independentemente de tudo, você se senta e ouve.”
Como Osimhen reagiu ao vídeo racista publicado pelo Napoli
A relação de Osimhen com o presidente do Napoli, De Laurentiis, já estava deteriorada quando foi assinado o contrato inicial de empréstimo com o gigante turco Galatasaray. Ele foi o artilheiro da Série A em 2022-23, marcando 31 gols em todas as competições, mas as coisas pioraram rapidamente.
Em setembro de 2023, o Napoli zombou abertamente de Osimhen em suas redes sociais depois de vê-lo perder um pênalti contra o Bologna. O conteúdo das postagens atraiu muitas críticas e deixou Osimhen refletindo sobre suas opções.
Ele acrescentou: “Sinto muito pelos torcedores, também porque nunca falei sobre o que aconteceu antes. Alguns deles até vieram à minha casa pedir uma explicação. Pedi que se colocassem no meu lugar. Depois que o Napoli postou aquele vídeo no TikTok, algo se quebrou.
“Qualquer um pode perder um pênalti e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso só comigo, e com certos tipos de insinuações também. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria sair. Apaguei as fotos minhas vestindo a camisa do Napoli do meu Instagram, e eles aproveitaram a oportunidade para colocar os torcedores contra mim. E pensar que, para mim, minha filha é mais napolitana do que nigeriana.
“Ninguém jamais se desculpou publicamente pelo que aconteceu. Depois daquele vídeo famoso, Edoardo De Laurentiis me ligou várias vezes. Só isso. Enquanto isso, corriam rumores de que eu chegava atrasado aos treinos e que discutia com os companheiros de equipe. São tudo mentiras. Sinto muito pelos torcedores, mas eu os entendo e admiro: eles apoiam o clube, não importa o que aconteça. Para eles, o Napoli vem antes de tudo.”
Osimhen assinou novo contrato, mas mesmo assim mudou de clube
Osimhen assinou uma extensão de contrato com o Napoli em dezembro de 2023, mas esses termos foram acordados apenas para manter seu preço alto. Ele sabia que não ficaria em Nápoles.
Ele continuou: “Tínhamos um acordo de cavalheiros segundo o qual eu poderia sair no verão seguinte, mas o compromisso não foi totalmente respeitado pela outra parte. Eles tentaram me enviar para qualquer lugar para jogar, mas me trataram como um cachorro. Vá aqui, vá ali, faça isso, faça aquilo. Eu trabalhei muito para construir minha carreira e não podia aceitar esse tipo de tratamento. Não sou um fantoche.”
Conte não conseguiu convencer Osimhen a ficar. Ele acrescentou sobre essas discussões: “É claro, mesmo que algumas pessoas dissessem que ele não me queria. Estamos falando sério? Qual treinador naquele momento não me teria querido? Assim que chegou, Conte me chamou em seu escritório e disse que estava ciente da situação, mas que, apesar de tudo, queria que eu ficasse.
Eu disse que gostaria de trabalhar com ele, mas já tinha tomado minha decisão: não queria continuar trabalhando em um lugar onde não me sentia feliz.”
Osimhen reencontrou o seu sorriso na Turquia
Osimhen está agora a desfrutar da sua segunda temporada com o Gala, após ter concretizado uma transferência definitiva, com 52 golos marcados em 63 jogos.
Sobre sua passagem pela Turquia, ele disse: “Encontrei um clube e uma cidade que adoro. Talvez tenha sido um golpe de sorte. Assim que você chega a Istambul, entende por que todos que jogaram aqui se apaixonaram pelo time e pelas pessoas. Nunca tinha vivido nada parecido.”
