Victor Osimhen afirma que o Napoli “me tratou como um cão” ao comentar vídeo racista no TikTok

A relação de Osimhen com o presidente do Napoli, De Laurentiis, já estava deteriorada quando foi assinado o contrato inicial de empréstimo com o gigante turco Galatasaray. Ele foi o artilheiro da Série A em 2022-23, marcando 31 gols em todas as competições, mas as coisas pioraram rapidamente.

Em setembro de 2023, o Napoli zombou abertamente de Osimhen em suas redes sociais depois de vê-lo perder um pênalti contra o Bologna. O conteúdo das postagens atraiu muitas críticas e deixou Osimhen refletindo sobre suas opções.

Ele acrescentou: “Sinto muito pelos torcedores, também porque nunca falei sobre o que aconteceu antes. Alguns deles até vieram à minha casa pedir uma explicação. Pedi que se colocassem no meu lugar. Depois que o Napoli postou aquele vídeo no TikTok, algo se quebrou.

“Qualquer um pode perder um pênalti e qualquer um pode ser ridicularizado por isso. O Napoli fez isso só comigo, e com certos tipos de insinuações também. Fui vítima de insultos racistas e tomei minha decisão. Eu queria sair. Apaguei as fotos minhas vestindo a camisa do Napoli do meu Instagram, e eles aproveitaram a oportunidade para colocar os torcedores contra mim. E pensar que, para mim, minha filha é mais napolitana do que nigeriana.

“Ninguém jamais se desculpou publicamente pelo que aconteceu. Depois daquele vídeo famoso, Edoardo De Laurentiis me ligou várias vezes. Só isso. Enquanto isso, corriam rumores de que eu chegava atrasado aos treinos e que discutia com os companheiros de equipe. São tudo mentiras. Sinto muito pelos torcedores, mas eu os entendo e admiro: eles apoiam o clube, não importa o que aconteça. Para eles, o Napoli vem antes de tudo.”