Vice-presidente do Newell's Old Boys faz anúncio sobre pretensão de contratar Lionel Messi

O vice-presidente do Newell's disse em entrevista ao TN: "Estamos trabalhando para que Leo jogue pelo Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por enquanto, não há nada além disso. É um projeto que vai além do Newell's. É um projeto para a cidade de Rosário, para a província e para o futebol argentino."

Os comentários de Medina sugerem que Messi poderia se juntar ao clube por empréstimo do Inter Miami durante a pré-temporada da MLS.

Questionado sobre os detalhes de um possível acordo, ele respondeu: "Tudo depende do que podemos oferecer em termos de infraestrutura e um programa esportivo competitivo."

Medina também confirmou que houve um contato inicial com o estafe de Messi, acrescentando: "Houve conversas, a ideia foi levantada, mas hoje não há decisões."