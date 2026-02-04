Vice-presidente do Newell's Old Boys faz anúncio sobre pretensão de contratar Lionel Messi

O atual campeão do mundo deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do clube argentino, que está ansioso para trazê-lo de volta como o rosto de um novo "projeto" para a cidade de Rosário.
Messi assinou recentemente um novo contrato com o Inter Miami até 2028, mas os rumores sobre um possível retorno ao clube de sua infância não desapareceram. O técnico do Newell's, Favio Orsi, alimentou as especulações sobre o futuro de Messi no mês passado, declarando à ESPN: "Todos no Newell's, inclusive nós, achamos que seria maravilhoso se ele tivesse a chance de jogar pelo seu clube e em sua cidade."
Medina confirmou que o Newell's está empenhado em fechar um acordo com Messi, que continua em ótima forma aos 38 anos.
O vice-presidente do Newell's disse em entrevista ao TN: "Estamos trabalhando para que Leo jogue pelo Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por enquanto, não há nada além disso. É um projeto que vai além do Newell's. É um projeto para a cidade de Rosário, para a província e para o futebol argentino."
Os comentários de Medina sugerem que Messi poderia se juntar ao clube por empréstimo do Inter Miami durante a pré-temporada da MLS.
Questionado sobre os detalhes de um possível acordo, ele respondeu: "Tudo depende do que podemos oferecer em termos de infraestrutura e um programa esportivo competitivo."
Medina também confirmou que houve um contato inicial com o estafe de Messi, acrescentando: "Houve conversas, a ideia foi levantada, mas hoje não há decisões."
O ex-presidente do Newell's, Ignacio Astore, também falou sobre uma possível investida por Messi em maio do ano passado, dizendo à Cadena 3: "A instituição sempre vai querer o Messi, mesmo que seja apenas um torneio, oito jogos, seis, quatro, um jogo... para jogar com a camisa do Newell's. Essa é a realidade. E nós sempre trabalhamos para isso. Por enquanto, ele está longe. Tenho um bom relacionamento com a família dele, mas não com ele. No momento, é difícil. Isso não significa que um dia não será difícil e será mais fácil trazê-lo. Não depende da vontade dele. Ele provavelmente vai querer vir. Quando puder, ele entra em campo com a camisa, com o filho dele... Também depende dos compromissos do Messi."
Desde então, o presidente da AFA, Chiqui Tapia, deu sua aprovação para a transferência, mas Messi ainda não revelou publicamente se estaria aberto a um retorno às suas origens no Newell's.
Messi foi eleito MVP da MLS pela segunda temporada consecutiva em 2025, após liderar o Inter Miami na conquista do seu primeiro título da MLS Cup, com impressionantes 29 gols e 19 assistências. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro agora se prepara para o início da temporada de 2026, com o time de Javier Mascherano estreando na MLS contra o LAFC, fora de casa, no dia 22 de fevereiro.