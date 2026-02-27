Goal.com
Veteranas, novatas, disputas por posições e muito mais: 5 pontos-chave para a partida entre a seleção feminina dos EUA e a Argentina na abertura da SheBelieves Cup

Pela primeira vez, sem jogadoras sem internacionalizações, um reencontro entre irmãs, Alyssa Thompson e Gisele Thompson, e cinco pontos-chave para a seleção feminina dos EUA, que enfrenta a Argentina no primeiro jogo da SheBelieves Cup 2026.

A Seleção Feminina dos Estados Unidos está pronta para embarcar em sua 11ª SheBelieves Cup, recebendo Argentina, Canadá e Colômbia. Será a segunda vez que a treinadora da USWNT, Emma Hayes, participará da competição anual, que começa no domingo e vai até o próximo sábado. Ela levará um histórico de 27 vitórias, 3 empates e 2 derrotas ao comando da equipe para o torneio, que será realizado em três locais.

Enquanto a USWNT se prepara para sua segunda série de jogos para abrir o ano, as apostas estão ainda mais altas com a aproximação das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Pela primeira vez em mais de um ano, todo o elenco de Hayes terá experiência na seleção nacional, desde a veterana Lindsey Heaps, que conquistou 170 convocações durante sua carreira, até a novata Riley Jackson, que vestirá o uniforme vermelho, branco e azul pela segunda vez.

A USWNT enfrentará primeiro a Argentina no GEODIS Park, em Nashville, Tennessee, no domingo, às 17h (horário da costa leste dos EUA). Esta é a segunda participação da Argentina na SheBelieves Cup, depois de terminar em quarto lugar em 2021. As duas equipes se enfrentaram sete vezes, com a USWNT vencendo as seis anteriores, incluindo uma vitória por 3 a 1 em Louisville, Kentucky, há dois anos.

Na quinta-feira, a zagueira da USWNT Emily Sonnett e a meio-campista Sam Coffey falaram à mídia sobre sua empolgação e foco ao entrar no torneio.

“Estamos usando este torneio como um teste para as eliminatórias da Copa do Mundo no final do ano”, disse Coffey. “Podemos enfrentar coisas que não enfrentaríamos em um campo de treinamento comum — a janela de três jogos, reviravoltas rápidas, pênaltis se empatarmos — a carga mental geral do torneio. Há algo em jogo. Há um troféu a ser conquistado.”

De veteranas a novatas, combinações de irmãs nas laterais e uma disputa pela vaga de camisa 9, a seleção feminina dos Estados Unidos se prepara para mais uma SheBelieves Cup com muito em jogo.

A GOAL analisa cinco pontos-chave antes da estreia contra a Argentina.

    Trio supercapacitado: Emily Sonnett, Lindsey Heaps e Rose Lavelle

    A seleção feminina dos Estados Unidos certamente está destinada ao sucesso neste torneio, com o trio de veteranas liderando o grupo. Heaps, Emily Sonnet e Rose Lavelle somam juntas 399 partidas pela seleção. 

    Essas três têm uma rica história na USWNT e no torneio SheBelieves Cup. 

    Sonnett é a única jogadora da USWNT que participou de todas as 11 edições da SheBelieves Cup, desde o torneio inaugural em 2016. Heaps fez parte do elenco todos os anos, mas não jogou em 2016 devido a uma lesão. Seu gol final para consolidar a vitória por 3 a 1 contra o Japão em 2020 e seu gol da vitória, também contra o Japão, em 2024, pelo título da Copa, ficarão na história. 

    Lavelle aparece na lista da SheBelieves Cup pela sétima vez. Em 2021, ela não só foi responsável pelo gol da vitória na partida de abertura da USWNT, como também levou para casa o prêmio de MVP. 

    Estas são três jogadoras que sabem uma coisa, ou muitas coisas, sobre a SheBelieves Cup, sobre vencer e sobre o que é preciso para não só enfrentar as melhores adversárias do mundo, mas também derrotá-las.

    Poder dos novatos

    Nove jogadoras do elenco aparecerão pela primeira vez na lista da SheBelieves Cup. Essa lista é composta por Maddie Dahlien, Riley Jackson, Jordyn Bugg, Lilly Reale, Kennedy Wesley, Kate Wiesner, Jameese Joseph, Claudia Dickey e Phallon Tullis-Joyce. Oito das nove jogadoras estrearam na seleção americana em 2025 ou 2026 e fizeram parte do elenco de janeiro, com Reale, que estava no Gotham FC na FIFA Women's Champions Cup, sendo a única exceção. 

    Desde o anúncio inicial da lista da SheBelieves Cup, a zagueira Emily Sams substituiu Bugg e Avery Patterson substituiu Wiesner. 

    Mesmo com as alterações na equipe, há uma grande variedade de experiências para este torneio. Ainda há uma mistura equilibrada de experiência e energia de novatas compondo esta equipe. Doze jogadoras da lista têm 10 partidas ou menos pela seleção.

    Reunião das irmãs Thompson

    A seleção feminina dos Estados Unidos adora momentos entre irmãs. 

    A dupla Thompson é a terceira dupla de irmãs a representar os Estados Unidos. A primeira vez que Alyssa Thompson e Gisele Thompson foram convocadas para a mesma seleção feminina dos EUA foi na SheBelieves Cup do ano passado. Na época, as duas irmãs jogavam pelo clube Angel City FC, da Liga Nacional de Futebol Feminino. Agora, Alyssa Thompson, a irmã mais velha, joga pelo Chelsea. 

    Gisele joga como lateral e Alyssa joga como atacante. As irmãs começaram duas partidas juntas pela seleção nacional e jogaram três no total. Elas começaram juntas contra a Austrália e o Brasil na SheBelieves Cup do ano passado.

    Batalha externa

    A USWNT está repleta de laterais, desde Reale, a Jovem Jogadora do Ano da Federação Americana de Futebol, até a atacante que virou lateral Avery Patterson. E isso sem mencionar Gisele Thompson e Emily Sams. Há também Tara Rudd e Kennedy Wesley, que também poderiam assumir a função de lateral, se necessário. 

    Conhecendo o estilo de jogo da seleção feminina dos EUA, que é ofensivo, com alas rápidas, será interessante ver como a posição de lateral esquerda se configurará. É provável que Hayes experimente algumas variações diferentes para consolidar a defesa antes das eliminatórias. 

    Confronto direto

    Embora não haja uma clara número 9 no elenco no momento, sem Sophia Wilson e Catarina Macario na equipe, há jogadoras que podem disputar essa vaga. Ally Sentnor, Jaedyn Shaw e Jameese Joseph já ocuparam essa função antes e mostraram que não só conseguem segurar a bola sob pressão, mas também executar no terço final do campo. 

    Agora, nas pontas, há Alyssa Thompson, Trinity Rodman, Emma Sears e Maddie Dahlien para escolher. Isso significa que Hayes sempre terá muita velocidade, serviço e magia no um contra um em ambos os lados do campo. 

