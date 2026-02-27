Veteranas, novatas, disputas por posições e muito mais: 5 pontos-chave para a partida entre a seleção feminina dos EUA e a Argentina na abertura da SheBelieves Cup

A Seleção Feminina dos Estados Unidos está pronta para embarcar em sua 11ª SheBelieves Cup, recebendo Argentina, Canadá e Colômbia. Será a segunda vez que a treinadora da USWNT, Emma Hayes, participará da competição anual, que começa no domingo e vai até o próximo sábado. Ela levará um histórico de 27 vitórias, 3 empates e 2 derrotas ao comando da equipe para o torneio, que será realizado em três locais.

Enquanto a USWNT se prepara para sua segunda série de jogos para abrir o ano, as apostas estão ainda mais altas com a aproximação das eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Pela primeira vez em mais de um ano, todo o elenco de Hayes terá experiência na seleção nacional, desde a veterana Lindsey Heaps, que conquistou 170 convocações durante sua carreira, até a novata Riley Jackson, que vestirá o uniforme vermelho, branco e azul pela segunda vez.

A USWNT enfrentará primeiro a Argentina no GEODIS Park, em Nashville, Tennessee, no domingo, às 17h (horário da costa leste dos EUA). Esta é a segunda participação da Argentina na SheBelieves Cup, depois de terminar em quarto lugar em 2021. As duas equipes se enfrentaram sete vezes, com a USWNT vencendo as seis anteriores, incluindo uma vitória por 3 a 1 em Louisville, Kentucky, há dois anos.

Na quinta-feira, a zagueira da USWNT Emily Sonnett e a meio-campista Sam Coffey falaram à mídia sobre sua empolgação e foco ao entrar no torneio.

“Estamos usando este torneio como um teste para as eliminatórias da Copa do Mundo no final do ano”, disse Coffey. “Podemos enfrentar coisas que não enfrentaríamos em um campo de treinamento comum — a janela de três jogos, reviravoltas rápidas, pênaltis se empatarmos — a carga mental geral do torneio. Há algo em jogo. Há um troféu a ser conquistado.”

De veteranas a novatas, combinações de irmãs nas laterais e uma disputa pela vaga de camisa 9, a seleção feminina dos Estados Unidos se prepara para mais uma SheBelieves Cup com muito em jogo.

A GOAL analisa cinco pontos-chave antes da estreia contra a Argentina.