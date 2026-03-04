Veredicto do novo julgamento de Harry Maguire: estrela do Manchester United é considerado culpado por agressão leve e recebe pena suspensa de 15 meses por seu papel em briga na Grécia

O novo julgamento de Maguire na Grécia ocorreu na quarta-feira, na quinta tentativa, com o zagueiro do United e da Inglaterra ainda lutando contra acusações de agressão agravada, resistência à prisão e tentativa de suborno após sua prisão por envolvimento em uma suposta briga na ilha de Mykonos em agosto de 2020.

A condenação foi automaticamente anulada em recurso, de acordo com a lei grega, e o novo julgamento foi adiado quatro vezes.

Além de ter a pena suspensa reduzida em duração e severidade, Maguire não precisa mais pagar multa.

O GOAL entende que o jogador, que completa 33 anos na quinta-feira, recusou várias oportunidades de resolver o caso com uma oferta financeira porque está determinado a limpar seu nome legalmente. Ele vai recorrer ao Supremo Tribunal, que, se for bem-sucedido, anulará a sentença.

Maguire não compareceu à audiência, pois está se preparando para a partida do United pela Premier League em Newcastle na noite de quarta-feira.