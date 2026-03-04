Goal.com
Veredicto do novo julgamento de Harry Maguire: estrela do Manchester United é considerado culpado por agressão leve e recebe pena suspensa de 15 meses por seu papel em briga na Grécia

O zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, foi considerado culpado por agressão leve e recebeu uma pena suspensa de 15 meses de prisão — reduzida da pena original de 21 meses após o novo julgamento de um incidente violento ocorrido na Grécia em 2020.

  • Pena de Maguire reduzida, multa retirada

    O novo julgamento de Maguire na Grécia ocorreu na quarta-feira, na quinta tentativa, com o zagueiro do United e da Inglaterra ainda lutando contra acusações de agressão agravada, resistência à prisão e tentativa de suborno após sua prisão por envolvimento em uma suposta briga na ilha de Mykonos em agosto de 2020. 

    A condenação foi automaticamente anulada em recurso, de acordo com a lei grega, e o novo julgamento foi adiado quatro vezes.

    Além de ter a pena suspensa reduzida em duração e severidade, Maguire não precisa mais pagar multa. 

    O GOAL entende que o jogador, que completa 33 anos na quinta-feira, recusou várias oportunidades de resolver o caso com uma oferta financeira porque está determinado a limpar seu nome legalmente. Ele vai recorrer ao Supremo Tribunal, que, se for bem-sucedido, anulará a sentença. 

    Maguire não compareceu à audiência, pois está se preparando para a partida do United pela Premier League em Newcastle na noite de quarta-feira.

