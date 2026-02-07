A verdade sobre a chance de Pep Guardiola deixar o Manchester City

Guardiola já revelou anteriormente que, quando finalmente decidir se aposentar do Manchester City, fará uma pausa no futebol. Ele disse à ESPN Brasil: "Quero que as pessoas se lembrem de mim como quiserem. Depois do meu contrato com o City, vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar um tempo. Como quero ser lembrado, não sei. Todos os treinadores querem vencer para termos um trabalho memorável, mas acredito que os torcedores do Barcelona, do Bayern de Munique e do City se divertiram assistindo aos meus times jogarem. Não acho que devamos viver pensando se seremos lembrados. Quando morremos, nossas famílias choram por dois ou três dias e depois acaba – somos esquecidos. Nas carreiras de treinadores, há bons e ruins, o importante é que os bons sejam lembrados por mais tempo. Digo a vocês que o mais importante não é o que as pessoas pensam de você, afinal, nossas vidas como jogadores de futebol foram muito boas. Há novos desafios como treinador, não sei o que vai acontecer no futuro e, no fim, isso não importa."