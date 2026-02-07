Goal.com
guardiola futuro cmGetty Images
Gill Clark

A verdade sobre a chance de Pep Guardiola deixar o Manchester City

O futuro de Pep Guardiola no Manchester City tem estado no centro das atenções nesta temporada

Em meio a crescentes especulações de que o treinador de 55 anos esteja se preparando para encerrar sua longa passagem pelo Etihad Stadium. O contrato do técnico do City com o clube da Premier League vai até o meio de 2027, mas há rumores de que ele deixará o cargo ao final da temporada 2025/26.

  • O que está acontecendo com Guardiola no Manchester City?

    Apesar do mistério que envolve o futuro de Guardiola, a diretoria do City insiste que desconhece os planos do treinador, segundo a ESPN. Fontes próximas à agência que representa Guardiola acrescentam que qualquer informação sobre o futuro do técnico do City é "fortemente protegida". Os rumores teriam surgido de conversas entre dirigentes rivais, agentes e jogadores, mas os boatos sobre uma possível saída de Guardiola persistem, e não seria nenhuma surpresa se esta fosse a última temporada do catalão no comando do clube da Premier League. 

    Guardiola teve um sucesso fenomenal no Etihad Stadium, conquistando seis títulos da Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa duas vezes e a Liga dos Campeões. Ainda assim, segundo o Mirror, a diretoria do Manchester City não teme a possibilidade de sua saída. A decisão sobre se Guardiola deixará o clube ou cumprirá seu contrato até o fim é esperada para esta temporada, e o City acredita ter as bases certas para uma transição tranquila após a despedida de Guardiola.

  • Pep Guardiola Enzo Maresca Man City Chelsea 2025Getty Images Sport

    Quem poderia substituir Guardiola no Manchester City?

    O presidente do City, Khaldoon-Al Mubarak, deve pedir conselhos a Guardiola sobre possíveis substitutos, já que o clube está ansioso para aprender com as dolorosas lições vividas por seus rivais. O Manchester United tem enfrentado dificuldades desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson em 2013, enquanto o Arsenal também tem tido dificuldades para conquistar títulos sem Arsène Wenger no comando em Londres. 

    Acredita-se que o City já tenha elaborado uma lista restrita de três potenciais candidatos para substituir Guardiola, que inclui Enzo Maresca, Xabi Alonso e Cesc Fàbregas. Maresca já admitiu ter conversado com o City durante sua passagem pelo Chelsea, um dos motivos que levaram à sua saída de Stamford Bridge no início do ano.

  • O que Pep disse sobre o seu futuro no Manchester City

    Guardiola já foi questionado sobre seu futuro em diversas ocasiões nesta temporada. Em janeiro, ele disse: "Tenho contrato. Já disse isso um milhão de vezes. São 10 anos aqui. Um dia sairei, mas tenho contrato."

    Na sexta-feira, fizeram-lhe novamente uma pergunta semelhante e ele repetiu a mesma resposta: "Tenho mais um ano de contrato. A questão é a mesma de um ou dois meses atrás, mas repito: a resposta é a mesma."

  • Guardiola fará uma pausa na carreira de treinador

    Guardiola já revelou anteriormente que, quando finalmente decidir se aposentar do Manchester City, fará uma pausa no futebol. Ele disse à ESPN Brasil: "Quero que as pessoas se lembrem de mim como quiserem. Depois do meu contrato com o City, vou parar. Tenho certeza. Não sei se vou me aposentar, mas vou dar um tempo. Como quero ser lembrado, não sei. Todos os treinadores querem vencer para termos um trabalho memorável, mas acredito que os torcedores do Barcelona, do Bayern de Munique e do City se divertiram assistindo aos meus times jogarem. Não acho que devamos viver pensando se seremos lembrados. Quando morremos, nossas famílias choram por dois ou três dias e depois acaba – somos esquecidos. Nas carreiras de treinadores, há bons e ruins, o importante é que os bons sejam lembrados por mais tempo. Digo a vocês que o mais importante não é o que as pessoas pensam de você, afinal, nossas vidas como jogadores de futebol foram muito boas. Há novos desafios como treinador, não sei o que vai acontecer no futuro e, no fim, isso não importa."

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    O Manchester City visita o Liverpool em seguida

    O City teve uma temporada irregular até agora, mas tem a final da Copa da Liga Inglesa pela frente, depois de vencer o Newcastle no meio da semana e garantir uma vaga em Wembley contra o Arsenal. Antes disso, o time de Guardiola tentará retomar a luta pelo título da Premier League no domingo, quando visitar o Anfield para enfrentar o Liverpool.

