A verdade sobre a chance de Pep Guardiola deixar o Manchester City

Apesar do mistério que envolve o futuro de Guardiola, a diretoria do City insiste que desconhece os planos do treinador, segundo a ESPN. Fontes próximas à agência que representa Guardiola acrescentam que qualquer informação sobre o futuro do técnico do City é "fortemente protegida". Os rumores teriam surgido de conversas entre dirigentes rivais, agentes e jogadores, mas os boatos sobre uma possível saída de Guardiola persistem, e não seria nenhuma surpresa se esta fosse a última temporada do catalão no comando do clube da Premier League.

Guardiola teve um sucesso fenomenal no Etihad Stadium, conquistando seis títulos da Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa duas vezes e a Liga dos Campeões. Ainda assim, segundo o Mirror, a diretoria do Manchester City não teme a possibilidade de sua saída. A decisão sobre se Guardiola deixará o clube ou cumprirá seu contrato até o fim é esperada para esta temporada, e o City acredita ter as bases certas para uma transição tranquila após a despedida de Guardiola.