O Venezia oficializou a contratação de Albion Rrahmani, vindo do Sparta Praga. Segue o comunicado: “O Venezia FC informa ter adquirido, a título definitivo, do Sparta Praga, os direitos esportivos do atacante Albion Rrahmani. O jogador assinou um contrato com o clube laranja-verde até 30/06/2029. Nascido em Podujevë (Kosovo) em 31 de agosto de 2000, Rrahmani estreou na equipe principal do KF Minatori na temporada 2019/20. No verão de 2021, ele se transferiu para o FC Balkani, onde acumulou 68 partidas, 34 gols e 9 assistências em todas as competições. Com o clube kosovar, ele também estreou nas competições da UEFA, disputando 4 partidas nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA, 6 partidas da Liga Conferência da UEFA e 8 partidas nas eliminatórias da Liga Conferência da UEFA.”
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Veneza: é oficial a contratação de Albion Rrahmani, vindo do Sparta Praga
Ele sempre marcou gols
"Na temporada 2023/24, ele se transferiu para o FC Rapid 1923, pelo qual marcou 18 gols e deu 6 assistências em todas as competições.
Na temporada 2024/25, ele se transferiu para o Sparta Praga. Com o clube tcheco, somou um total de 83 partidas, marcando 26 gols e dando 6 assistências.
Ao longo de sua carreira europeia, acumulou um total de 6 partidas e 1 gol na Liga dos Campeões da UEFA, 5 partidas e 1 gol nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA, 13 partidas, 1 gol e 3 assistências na Liga de Conferências da UEFA, além de 14 partidas, 12 gols e 1 assistência nas eliminatórias da Liga de Conferências da UEFA.
Desde 2023, ele defende a seleção principal do Kosovo, com a qual acumulou 25 partidas e marcou 7 gols.”
AS PALAVRAS DE RRAHMANI: “PROJETO AMBICIOSO”
Estas foram as palavras de Rrhahmani: “O Venezia é um clube com uma história importante e um projeto muito ambicioso para o futuro. Conversamos longamente sobre isso e fiquei realmente impressionado com a visão e os objetivos do clube. Representar uma cidade tão única e prestigiada, apoiada por torcedores tão calorosos e apaixonados, é uma enorme motivação para mim. No Sparta Praga, dividi o vestiário com o Andersen, que jogou aqui e me falou muito bem do clube, das pessoas que fazem parte dele e da cidade. Desde a minha chegada, encontrei tudo o que ele havia me contado: percebi uma grande união de objetivos e um ambiente muito positivo. Da minha parte, sempre darei o meu melhor. Junto com meus companheiros, lutaremos em cada partida para alcançar os objetivos da equipe e proporcionar muitas alegrias aos nossos torcedores”.
OS CUSTOS
Rrahmani custou 7 milhões mais 3 em bônus. Ele assinou contrato até 2029.
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