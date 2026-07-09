"Na temporada 2023/24, ele se transferiu para o FC Rapid 1923, pelo qual marcou 18 gols e deu 6 assistências em todas as competições.





Na temporada 2024/25, ele se transferiu para o Sparta Praga. Com o clube tcheco, somou um total de 83 partidas, marcando 26 gols e dando 6 assistências.





Ao longo de sua carreira europeia, acumulou um total de 6 partidas e 1 gol na Liga dos Campeões da UEFA, 5 partidas e 1 gol nas eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA, 13 partidas, 1 gol e 3 assistências na Liga de Conferências da UEFA, além de 14 partidas, 12 gols e 1 assistência nas eliminatórias da Liga de Conferências da UEFA.





Desde 2023, ele defende a seleção principal do Kosovo, com a qual acumulou 25 partidas e marcou 7 gols.”



