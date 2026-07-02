O Venezia e a Série A se despedem oficialmente de Michael Svoboda. O Brighton, clube da Premier League, anunciou, de fato, por meio de seus canais oficiais, a contratação do zagueiro austríaco nascido em 1998 até 30 de junho de 2030, após ter pago, nos últimos dias, a cláusula de rescisão prevista em seu contrato.
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Veneza: a transferência de Svoboda para o Brighton é oficial: ele assinou contrato até 2030
O ANÚNCIO DO VENEZIA
O Venezia divulgou um comunicado sobre a transferência de seu jogador: “O Venezia FC informa que chegou a um acordo com o Brighton & Hove Albion FC para a transferência definitiva do zagueiro Michael Svoboda. Chegado ao time laranja-preto-verde na temporada 2020/21, Svoboda deixa o Venezia FC após ter disputado 138 partidas e marcado 5 gols, tornando-se, com o tempo, um dos rostos mais reconhecíveis da trajetória percorrida pelo clube nos últimos anos. Durante sua passagem pela cidade da lagoa, o zagueiro austríaco participou de todas as três recentes promoções do Venezia FC para a Série A e das duas temporadas disputadas na primeira divisão. Na última temporada, que terminou com o retorno dos laranja-preto-verde à Série A, ele vestiu a braçadeira de capitão, liderando a equipe em uma campanha que culminou com a conquista do campeonato da Série B. Com seu espírito de sacrifício e seu apego às cores laranja, preto e verde, Michael acompanhou algumas das páginas mais significativas da história recente do Venezia FC. O clube deseja agradecer a Michael Svoboda pelo empenho e profissionalismo demonstrados nestes anos e deseja a ele as melhores realizações pessoais e profissionais para o restante de sua carreira. Boa sorte, Michael”.
O TÉCNICO DO BRIGHTON FALA
O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, também comentou sobre a contratação de Svoboda, vindo do Venezia, na página oficial do clube inglês: “Michael teve uma temporada fantástica com o Venezia, levando o time à conquista do campeonato. Ele possui uma série de qualidades que, em nossa opinião, lhe permitirão se adaptar bem ao nosso estilo de jogo, tanto na fase de posse de bola quanto na fase sem posse. Além disso, sua chegada trará mais competitividade a um setor que estamos tentando reforçar e, como vários clubes o estavam cortejando neste verão, estou muito feliz que ele tenha decidido vir para o Brighton”.