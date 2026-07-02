Veneza: a transferência de Svoboda para o Brighton é oficial: ele assinou contrato até 2030

O Venezia divulgou um comunicado sobre a transferência de seu jogador: “O Venezia FC informa que chegou a um acordo com o Brighton & Hove Albion FC para a transferência definitiva do zagueiro Michael Svoboda. Chegado ao time laranja-preto-verde na temporada 2020/21, Svoboda deixa o Venezia FC após ter disputado 138 partidas e marcado 5 gols, tornando-se, com o tempo, um dos rostos mais reconhecíveis da trajetória percorrida pelo clube nos últimos anos. Durante sua passagem pela cidade da lagoa, o zagueiro austríaco participou de todas as três recentes promoções do Venezia FC para a Série A e das duas temporadas disputadas na primeira divisão. Na última temporada, que terminou com o retorno dos laranja-preto-verde à Série A, ele vestiu a braçadeira de capitão, liderando a equipe em uma campanha que culminou com a conquista do campeonato da Série B. Com seu espírito de sacrifício e seu apego às cores laranja, preto e verde, Michael acompanhou algumas das páginas mais significativas da história recente do Venezia FC. O clube deseja agradecer a Michael Svoboda pelo empenho e profissionalismo demonstrados nestes anos e deseja a ele as melhores realizações pessoais e profissionais para o restante de sua carreira. Boa sorte, Michael”.