O Venezia está muito ativo nestes primeiros dias da janela detransferências de verão. O time recém-promovido à Série A oficializou a oitava contratação e, ainda hoje, deu passos significativos nas negociações pelo atacante do Sparta Praga, Albion Rrahmani. O ataque, mas não só, está na mira da diretoria do clube da Lagoa, que anunciou a contratação do lateral-direito Thierry Correia.
Getty Images Sport
Traduzido por
Veneza: a contratação de Thierry Correia é oficial: quem é ele e quanto custou
O COMUNICADO
Esta é a nota divulgada pelo Venezia: “O Venezia FC anuncia a contratação do zagueiro Thierry Rendall Correia, que assinou um contrato com o clube laranja-preto-verde até o final da temporada 26/27, com renovação automática caso sejam cumpridas determinadas condições”.
QUEM É THIERRY CORREIA
Thierry Correia é um lateral-direito nascido em 1999 que se formou nas categorias de base do Sporting de Lisboa, clube pelo qual também disputou 7 partidas na equipe principal. No verão de 2019, o jogador, representado por Jorge Mendes, foi transferido para o Valencia por 12 milhões de euros: na Espanha, disputou um total de 160 partidas e marcou 2 gols.