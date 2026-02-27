Getty Images Sport
Venda de emergência do West Ham?! O Hammers pode ser forçado a vender Jarrod Bowen, já que o Manchester United e o Tottenham observam o ala em meio a dificuldades financeiras
Os problemas financeiros do West Ham
O West Ham divulgou suas contas na sexta-feira e anunciou um prejuízo impressionante de £ 104,2 milhões (US$ 140 milhões), que é, de longe, o maior prejuízo que o clube sofreu desde seu retorno à Premier League em 2012. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a folha salarial aumentou para £ 176 milhões (US$ 237 milhões) após um verão de investimentos que trouxe jogadores como Aaron Wan-Bissaka e Niklas Fullkrug ao clube. Em seu comunicado, o Irons alerta que o rebaixamento seria um “cenário grave” e que a negociação de jogadores pode ser necessária para compensar as perdas incorridas.
A declaração diz: “O principal risco comercial do Grupo continua sendo o rebaixamento do clube de futebol masculino da Premier League, com as graves consequências financeiras que isso acarreta.
O clube continua a cumprir as regras do Fair Play Financeiro (FFP) e espera continuar a fazê-lo no futuro, com a introdução das novas regras do Índice de Custo do Elenco (SCR) nos próximos anos.”
Interesse em Bowen
De acordo com o Teamtalk, o United está interessado em contratar Bowen neste verão, e a ameaça de rebaixamento é muito real para a equipe de Nuno Espírito Santo. Atualmente, eles estão em 18º lugar na tabela da Premier League, dois pontos atrás do Nottingham Forest, que ocupa a 17ª posição. Bowen tem um contrato de longo prazo que vai até 2030, mas não está claro se há uma cláusula de rescisão em caso de rebaixamento em seu contrato. O Spurs tem um interesse de longa data em contratar o jogador e já fez consultas sobre ele no passado. No entanto, o time também enfrenta sua própria batalha contra o rebaixamento, já que ocupa a 16ª posição, apenas quatro pontos à frente do Hammers. Se conseguir se manter na divisão, o time poderá tentar contratar o ponta.
O objetivo de Bowen
Bowen está, compreensivelmente, desesperado para evitar o rebaixamento para a Championship.
Ele disse aos seus companheiros de equipe: “Todos nós temos que continuar nos esforçando, essa é a situação em que nos encontramos. Sabemos que há ruídos externos e, acho que, individualmente, cada um lida com isso da sua maneira, mas certamente, como grupo, podemos aceitar as críticas uns dos outros e acho que este é um momento importante para criticarmos uns aos outros.
“Na situação em que nos encontramos, precisamos que todos apontem o dedo e que as pessoas aceitem essa responsabilidade, o que estamos fazendo. Acho que vimos uma mudança nas últimas semanas.
“Não é fácil, não me interpretem mal. Não é fácil, e isso não é uma desculpa, porque é aqui que nos encontramos devido ao que fizemos no início da temporada, então agora temos que lutar para sair dessa situação, e certamente temos o suficiente, não apenas em termos de qualidade, mas também em termos de personalidade e pessoas que se apoiam mutuamente quando os tempos são difíceis.
“Tem que ser assim, e isso certamente é algo agradável em um vestiário, quando você pode olhar para o seu companheiro de equipe ao seu lado e dizer: sim, ele me apoia e eu o apoio.”
O que vem a seguir?
O West Ham enfrenta o Liverpool neste fim de semana em um grande confronto nas duas extremidades da tabela. O Hammers precisa desesperadamente conquistar pontos rapidamente.
