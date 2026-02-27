Venda de emergência do West Ham?! O Hammers pode ser forçado a vender Jarrod Bowen, já que o Manchester United e o Tottenham observam o ala em meio a dificuldades financeiras

Bowen está, compreensivelmente, desesperado para evitar o rebaixamento para a Championship.

Ele disse aos seus companheiros de equipe: “Todos nós temos que continuar nos esforçando, essa é a situação em que nos encontramos. Sabemos que há ruídos externos e, acho que, individualmente, cada um lida com isso da sua maneira, mas certamente, como grupo, podemos aceitar as críticas uns dos outros e acho que este é um momento importante para criticarmos uns aos outros.

“Na situação em que nos encontramos, precisamos que todos apontem o dedo e que as pessoas aceitem essa responsabilidade, o que estamos fazendo. Acho que vimos uma mudança nas últimas semanas.

“Não é fácil, não me interpretem mal. Não é fácil, e isso não é uma desculpa, porque é aqui que nos encontramos devido ao que fizemos no início da temporada, então agora temos que lutar para sair dessa situação, e certamente temos o suficiente, não apenas em termos de qualidade, mas também em termos de personalidade e pessoas que se apoiam mutuamente quando os tempos são difíceis.

“Tem que ser assim, e isso certamente é algo agradável em um vestiário, quando você pode olhar para o seu companheiro de equipe ao seu lado e dizer: sim, ele me apoia e eu o apoio.”