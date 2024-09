Os vencedores e os perdedores da janela de transferências do mercado do verão europeu 2024

Quais treinadores vão ficar orgulhosos com as negociações de seus clubes e quais jogadores vão se decepcionar com suas escolhas?

A janela de transferências europeia se fechou na noite de sexta-feira (30), com vários grandes clubes deixando tudo para a última hora. Raheem Sterling se transferiu do Chelsea para o Arsenal, e Jadon Sancho chegou ao Stamford Bridge para substituí-lo. No geral, os gastos foram menores este ano. Os clubes ingleses estão cautelosos com as regras de fair play da Premier League, e muitos times do Campeonato Saudita não gastaram tanto quanto na temporada passada, o que reduziu o fluxo de dinheiro para a Europa — um problema para ligas que tentam lucrar com a venda de direitos de TV. Apesar disso, houve muitos movimentos importantes, que agradaram alguns torcedores e descontentaram outros. Quem foram os grandes vencedores e perdedores desta janela? A GOAL conta a seguir... Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola! Mais artigos abaixo