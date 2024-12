Os vencedores e os perdedores de 2024: quem comemorou e quem lamentou no ano

C. Palmer

Tem sido um ano incrível para alguns clubes, treinadores e jogadores - mas um pesadelo para outros...

Que ano 2024 tem sido para o jogo que às vezes não é tão bonito! Uma disputa entre os sindicatos dos jogadores e a FIFA sobre o calendário de jogos agora provavelmente será decidida nos tribunais, enquanto ainda aguardamos o veredito na batalha jurídica do século entre a Premier League e seus atuais campeões, Manchester City.

No entanto, também houve algumas belas histórias de sucesso ao longo do ano, com equipes como Bologna e Brest se classificando para a Champions League, e a Atalanta levantando o troféu da Europa League após uma vitória impressionante sobre outro time fantástico, o Bayer Leverkusen, que finalmente encerrou seu jejum na Alemanha - e de forma recorde também.

Então, quem foram os grandes vencedores e perdedores de 2024? A GOAL analisa os bons, os maus e os feios abaixo...