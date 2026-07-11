O jornal “Bild” afirmou que entrou no vestiário da seleção brasileira no estádio da Copa do Mundo, no estado de Nova Jersey, duas horas após o apito final, e encontrou algumas anotações táticas deixadas por Carlo Ancelotti, que acabaram indo parar na lixeira.

O jornal revelou que Ancelotti havia preparado seus jogadores com extremo cuidado para a eventualidade de se chegar aos pênaltis, indicando, por exemplo, os ângulos para os quais os jogadores noruegueses provavelmente chutariam; além disso, outro documento incluía uma descrição do comportamento do goleiro norueguês Orian Neland (35 anos) durante a disputa de pênaltis.

O documento dizia: “Ele sempre se joga no chão e não consegue alcançar bolas de altura média”.

No entanto, essas informações não surtiram o efeito desejado, já que o brasileiro Bruno Guimarães (28 anos) perdeu um pênalti aos 14 minutos. Se o Brasil tivesse aberto o placar sem resposta, talvez a partida tivesse tomado um rumo diferente.

Além disso, Ancelotti forneceu aos seus jogadores, no vestiário antes do confronto contra a Noruega, instruções táticas sobre como agir em situações específicas, como os escanteios. Por exemplo, Ryan (19 anos) foi encarregado de marcar o atacante norueguês Erling Haaland (25 anos), que marcou os dois gols de sua seleção na partida das oitavas de final.

O jornal Bild comentou: “Essas instruções estavam escritas em um quadro de apresentação dentro do grande vestiário, mas tudo isso acabou não adiantando nada”.

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