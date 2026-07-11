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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vazamentos manuscritos... Haaland joga o plano de Ancelotti no lixo

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Noruega x Inglaterra
Inglaterra
C. Ancelotti
E. Haaland
A. Becker
M. Oedegaard
Brasil
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England
Itália

Allison se prepara para os pênaltis... e fica de olho na estrela do City

O jornal alemão *Bild* revelou detalhes do que aconteceu no vestiário da seleção brasileira após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, entre elas, anotações táticas preparadas pelo técnico Carlo Ancelotti para o confronto contra a Noruega, que incluíam instruções específicas sobre os pênaltis e a marcação de Erling Haaland, mas que não impediram que a trajetória da “Seleção” terminasse nas oitavas de final.

Apesar do grande otimismo dos brasileiros quanto à possibilidade de reconquistar o título da Copa do Mundo, ausente desde 2002, sob o comando de Ancelotti, os companheiros de Vinícius Júnior e Neymar perderam o controle logo no início, depois que Erling Haaland os surpreendeu com dois gols que derrubaram todos os planos e arranjos, levando o pentacampeão mundial a uma derrota por 2 a 1.

  • Notas táticas para a lixeira

    O jornal “Bild” afirmou que entrou no vestiário da seleção brasileira no estádio da Copa do Mundo, no estado de Nova Jersey, duas horas após o apito final, e encontrou algumas anotações táticas deixadas por Carlo Ancelotti, que acabaram indo parar na lixeira.

    O jornal revelou que Ancelotti havia preparado seus jogadores com extremo cuidado para a eventualidade de se chegar aos pênaltis, indicando, por exemplo, os ângulos para os quais os jogadores noruegueses provavelmente chutariam; além disso, outro documento incluía uma descrição do comportamento do goleiro norueguês Orian Neland (35 anos) durante a disputa de pênaltis.

    O documento dizia: “Ele sempre se joga no chão e não consegue alcançar bolas de altura média”.

    No entanto, essas informações não surtiram o efeito desejado, já que o brasileiro Bruno Guimarães (28 anos) perdeu um pênalti aos 14 minutos. Se o Brasil tivesse aberto o placar sem resposta, talvez a partida tivesse tomado um rumo diferente.

    Além disso, Ancelotti forneceu aos seus jogadores, no vestiário antes do confronto contra a Noruega, instruções táticas sobre como agir em situações específicas, como os escanteios. Por exemplo, Ryan (19 anos) foi encarregado de marcar o atacante norueguês Erling Haaland (25 anos), que marcou os dois gols de sua seleção na partida das oitavas de final.

    O jornal Bild comentou: “Essas instruções estavam escritas em um quadro de apresentação dentro do grande vestiário, mas tudo isso acabou não adiantando nada”.

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    • Publicidade

  • Uma análise minuciosa... foi-se com o vento!

    Por sua vez, o site The Athletic comentou a notícia do Bild e analisou as informações sobre o plano para os pênaltis, revelando a quantidade de detalhes em que a comissão técnica do Brasil se baseou ao estudar os batedores noruegueses. E revelou que o Brasil não se limitou a identificar os nomes dos cobradores, mas classificou cada jogador de acordo com o pé preferencial (direito ou esquerdo), além de registrar observações sobre o estilo de cobrança, como o hábito do jogador de parar ao se aproximar da bola, chutar com força, usar a parte interna do pé ou direcionar a bola rasteira ou alta.

    Ele destacou que o documento com as anotações manuscritas utilizava o termo “cruzado”, que significa que o jogador costuma chutar para o canto oposto ao de seu pé dominante — um padrão que os analistas brasileiros consideraram comum entre vários jogadores da Noruega.

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  • A decisão está nas mãos de Alison... O intrigante Haaland

    As observações não incluíam ordens diretas para que Allison se lançasse para a direita ou para a esquerda, ao contrário do que acontecia com algumas outras seleções, mas sim informações que o ajudavam a tomar decisões de acordo com a forma como o jogador se aproximava da bola e seu comportamento durante a jogada.

    Quanto a Erling Haaland, o documento dedicou-lhe atenção especial devido à dificuldade de prever seus chutes. Ela indicou que o atacante do Manchester City utiliza mais de um estilo na cobrança: às vezes chuta direto e com força para o canto mais distante; outras vezes, diminui o ritmo dos últimos passos para observar o movimento do goleiro antes de colocar a bola no lado oposto.

    O The Athletic explicou que os números de Haaland confirmam a dificuldade de prever suas jogadas; desde que se juntou ao Manchester City, ele cobrou 34 pênaltis pelo clube e pela seleção, distribuindo-os de maneira totalmente equilibrada: 17 à esquerda do goleiro e 17 à direita, o que torna insuficiente confiar apenas nas direções para pará-lo.

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  • O que Odegaard está fazendo?

    Além disso, o artigo observou que Martin Ødegaard altera a forma de finalização de acordo com a maneira como se aproxima da bola; se ele usa uma distância maior na corrida, tende frequentemente a chutar na direção do canto mais distante, de acordo com a orientação do seu corpo, já que, se a aproximação for mais curta com passos intermitentes, ele geralmente prefere chutar com a parte interna do pé em direção ao canto oposto.

    Apesar desse alto nível de análise, o The Athletic concluiu que jogadores da qualidade de Haaland continuam sendo impossíveis de prever totalmente, e que o melhor que um goleiro pode fazer é combinar o estudo prévio com sua intuição no momento da finalização, pois os detalhes podem dar vantagem em uma única jogada, mas não oferecem garantia de parar finalizadores desse nível.

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