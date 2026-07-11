O jornal alemão *Bild* revelou detalhes do que aconteceu no vestiário da seleção brasileira após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, entre elas, anotações táticas preparadas pelo técnico Carlo Ancelotti para o confronto contra a Noruega, que incluíam instruções específicas sobre os pênaltis e a marcação de Erling Haaland, mas que não impediram que a trajetória da “Seleção” terminasse nas oitavas de final.
Apesar do grande otimismo dos brasileiros quanto à possibilidade de reconquistar o título da Copa do Mundo, ausente desde 2002, sob o comando de Ancelotti, os companheiros de Vinícius Júnior e Neymar perderam o controle logo no início, depois que Erling Haaland os surpreendeu com dois gols que derrubaram todos os planos e arranjos, levando o pentacampeão mundial a uma derrota por 2 a 1.