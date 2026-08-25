Vasco negocia com centroavante ex-Palmeiras que atua na Europa

O Vasco está muito perto de acertar a contratação do centroavante Bruno Duarte, atualmente no Estrela Vermelha, da Sérvia. Aos 30 anos, o atacante tem negociação praticamente fechada com o clube carioca e deve assinar contrato até dezembro de 2028.

Segundo apuração da ESPN, o Vasco avançou nas conversas pelo jogador e a expectativa é que a assinatura do vínculo aconteça entre esta terça-feira (25) e quarta-feira (26). A operação está avaliada entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros, valor que pode chegar a aproximadamente R$ 12 milhões.