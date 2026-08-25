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Gabriel Marin

Vasco negocia com centroavante ex-Palmeiras que atua na Europa

B. Duarte
Vasco

Bruno Duarte, do Estrela Vermelha, está perto de ser anunciado pelo clube carioca; negociação gira entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros

O Vasco está muito perto de acertar a contratação do centroavante Bruno Duarte, atualmente no Estrela Vermelha, da Sérvia. Aos 30 anos, o atacante tem negociação praticamente fechada com o clube carioca e deve assinar contrato até dezembro de 2028.

Segundo apuração da ESPN, o Vasco avançou nas conversas pelo jogador e a expectativa é que a assinatura do vínculo aconteça entre esta terça-feira (25) e quarta-feira (26). A operação está avaliada entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros, valor que pode chegar a aproximadamente R$ 12 milhões.

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  • Bruno Duarte teve passagem pela base do Palmeiras

    Antes de construir a carreira profissional no futebol brasileiro e posteriormente se transferir para a Europa, Bruno Duarte teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras.

    O atacante iniciou sua trajetória profissional no país defendendo Taubaté e Portuguesa. Depois, deixou o futebol brasileiro para buscar espaço no mercado europeu.

    A experiência internacional do centroavante inclui passagens por Lviv, da Ucrânia, Vitória de Guimarães, de Portugal, além de Damac, da Arábia Saudita, e Farense, também de Portugal.

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  • imago-sport-1080306671.jpgInpho Photography

    Atacante chegou ao Estrela Vermelha em 2024

    Bruno Duarte está no Estrela Vermelha desde 2024, clube tradicional do futebol sérvio. A passagem pela equipe europeia fez parte da sequência da carreira do atacante fora do Brasil.

    Agora, o jogador está próximo de retornar ao futebol brasileiro para defender o Vasco. Caso o acordo seja concluído, o centroavante terá um contrato longo com o Cruzmaltino, válido até o fim de 2028.

  • imago-sport-1081176111.jpgFotoarena

    Vasco busca reforçar o ataque

    A contratação acontece em um momento de necessidade no setor ofensivo do Vasco. O clube perdeu Brenner, que sofreu uma lesão e ficará afastado por aproximadamente um mês.

    Bruno Duarte chega com a perspectiva de integrar o ataque vascaíno ao lado de Colidio e Andrés Gómez, aumentando as opções do técnico para o setor.

    A negociação está em estágio avançado e, caso os últimos detalhes sejam concluídos, o anúncio oficial poderá ocorrer nos próximos dias.

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