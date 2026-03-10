Goal.com
“VAR repugnante”: em Colônia, o locutor incita os torcedores contra o árbitro

Controvérsia na Alemanha pela intervenção do locutor do estádio de Colônia, durante a partida, contra as decisões arbitrais com o VAR.

Não apenas os torcedores: até mesmo o locutor do estádio acaba no centro das polêmicas sobre as decisões arbitrais na Alemanha. Em Colônia, durante a partida da Bundesliga perdida por 2 a 1 contra o Borussia Dortmund, o locutor histórico do clube, Michael Trippel, criticou abertamente ao microfone algumas decisões arbitrais, provocando a reação do público e atraindo críticas da diretoria.

Trippel, 71 anos, ligado ao clube há mais de quatro décadas e voz oficial do estádio há 27 anos, é uma figura muito querida pelos torcedores do Colônia. Seu papel, como costuma acontecer na Alemanha, não é apenas comunicar informações de serviço: o locutor é parte integrante da atmosfera e da identidade do clube. Mas foi justamente essa proximidade com o público que lhe custou caro na última rodada do campeonato.

  • O episódio mais discutido ocorreu no primeiro tempo, quando o árbitro Daniel Siebert inicialmente advertiu o zagueiro Jahmai Simpson-Pusey por uma entrada dura em um jogador do Dortmund. Após a intervenção do VAR, o árbitro reviu a decisão e mostrou o cartão vermelho. Uma escolha que provocou a reação imediata de Trippel, que pelos alto-falantes do RheinEnergieStadion definiu a decisão como “repugnante”, acompanhando o comentário com um assobio e alimentando o protesto dos cerca de 47 mil espectadores presentes. A polêmica não parou por aí. Nos minutos de acréscimo, o locutor voltou ao ataque, alegando que uma falta evidente de mão de um jogador do Dortmund não havia sido revisada pelo VAR, reclamando publicamente da falta de revisão do episódio.

    O comportamento do locutor pode agora ter consequências, como relata o Repubblica. O regulamento proíbe, de fato, o locutor do estádio de qualquer forma de apoio à equipe da casa ou de ataque aos adversários e às decisões arbitrais. A direção do Colônia também se distanciou, definindo o episódio como “inaceitável”. Trippel pediu desculpas, mas reiterou sua insatisfação com o uso do VAR. “Seu uso inconsistente me irrita. Continuarei sensível a essas questões, mas tentarei ser mais cauteloso ao microfone”, declarou. Resta agora saber se a federação alemã ou o clube decidirão tomar medidas contra ele.

