“VAR repugnante”: em Colônia, o locutor incita os torcedores contra o árbitro

Não apenas os torcedores: até mesmo o locutor do estádio acaba no centro das polêmicas sobre as decisões arbitrais na Alemanha. Em Colônia, durante a partida da Bundesliga perdida por 2 a 1 contra o Borussia Dortmund, o locutor histórico do clube, Michael Trippel, criticou abertamente ao microfone algumas decisões arbitrais, provocando a reação do público e atraindo críticas da diretoria.
Trippel, 71 anos, ligado ao clube há mais de quatro décadas e voz oficial do estádio há 27 anos, é uma figura muito querida pelos torcedores do Colônia. Seu papel, como costuma acontecer na Alemanha, não é apenas comunicar informações de serviço: o locutor é parte integrante da atmosfera e da identidade do clube. Mas foi justamente essa proximidade com o público que lhe custou caro na última rodada do campeonato.