AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

VAR aberto em Milan-Inter e o “gol” de Carlos Augusto. Doveri: “Apitei uma hora antes”, Tonolini: “De qualquer forma, teria sido anulado”

A explicação do Open VAR sobre o episódio do escanteio no clássico.

Não foi apenas o toque de mão de Samuele Ricci e as reclamações da Inter pela não concessão de um pênalti no final do clássico contra o Milan. O clássico milanês teve como protagonista outro episódio que causou polêmica no meio nerazzurro: estamos falando do escanteio que levou ao apito do árbitro Doveri antes de Carlos Augusto marcar o gol do empate.

No Open VAR, na DAZN, o episódio foi avaliado e considerado pelo membro do CAN Mauro Tonolini, que destacou que o gol teria sido anulado de qualquer maneira. Mas vamos nos aprofundar para descrever o que aconteceu.

  • O EPISÓDIO

    O episódio ocorreu nos minutos finais da partida, durante os acréscimos do segundo tempo do jogo em San Siro: um escanteio foi cobrado da direita para o centro da área do Milan e Carlos Augusto tocou a bola, marcando o gol de empate.

    No entanto, o jogo estava parado devido a um apito de Doveri, que havia interrompido a partida antes do gol por causa de alguns contatos suspeitos.

  • AS PALAVRAS DE DOVERI

    No Open VAR, na DAZN, é reproduzida a declaração completa de Doveri aos jogadores do Inter que pediam explicações sobre a interrupção do jogo: “Eu apitei muito antes. Apitei uma hora antes. Antes você não pode empurrar, ok? Vocês não podem empurrar (referindo-se a Carlos Augusto, que empurrou Saelemaekers, motivo pelo qual Doveri interrompeu o jogo)”.

  • O COMENTÁRIO DE TONOLINI

    Posteriormente, o comentarista Mauro Tonolini, também da DAZN, comentou o ocorrido da seguinte forma: “Doveri interveio preventivamente para evitar empurrões durante o escanteio. O apito soou pouco depois da bola ter sido lançada, precisamente para evitar incidentes com Carlos Augusto e Saelemaekers. No entanto, há uma imagem que deixa claro que, mesmo sem o apito, o gol teria sido anulado porque Carlos Augusto, mesmo que involuntariamente e acidentalmente, bateu na bola com a mão e ela acabou entrando no gol”.

