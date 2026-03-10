VAR aberto em Milan-Inter e o “gol” de Carlos Augusto. Doveri: “Apitei uma hora antes”, Tonolini: “De qualquer forma, teria sido anulado”

Não foi apenas o toque de mão de Samuele Ricci e as reclamações da Inter pela não concessão de um pênalti no final do clássico contra o Milan. O clássico milanês teve como protagonista outro episódio que causou polêmica no meio nerazzurro: estamos falando do escanteio que levou ao apito do árbitro Doveri antes de Carlos Augusto marcar o gol do empate.

No Open VAR, na DAZN, o episódio foi avaliado e considerado pelo membro do CAN Mauro Tonolini, que destacou que o gol teria sido anulado de qualquer maneira. Mas vamos nos aprofundar para descrever o que aconteceu.