Da vaquinha ao "sequestro", como o Real Betis sonha em manter Antony e evitar retorno ao caos do Manchester United

Ponta brasileiro retomou sua carreira de forma categórica desde que se transferiu para a Espanha em janeiro

O Old Trafford se tornou algo como um cemitério para jovens talentos nos últimos anos - mas muitos jogadores renasceram após deixar o Manchester United.

Para citar apenas três exemplos, Angel Gomes deve retornar à Premier League neste meio de ano após chegar à seleção inglesa durante um período muito bem-sucedido na França com o Lille, Anthony Elanga acabou de ajudar o Nottingham Forest a se classificar para uma competição continental pela primeira vez em quase duas décadas, enquanto Scott McTominay é o novo ícone do Estádio Diego Armando Maradona graças aos feitos que lhe renderam o prêmio de melhor jogador do Campeonato Italiano 2024/25 durante o triunfo do Napoli.

No entanto, o renascimento de Antony é o mais surpreendente de todos. De fato, uma fase de pesadelo no 'Teatro dos Sonhos' parecia ter matado qualquer esperança que o brasileiro jogaria por outro grande clube europeu. Agora, porém, ele está de volta à seleção brasileira pela primeira vez em dois anos e atraindo interesse de todo o continente após ressuscitar sua carreira no Real Betis...