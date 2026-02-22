Getty Images Sport
“Vão fazer outra coisa” – Mikel Arteta lança aviso aos astros do Arsenal antes do confronto com o Tottenham
Pressão crescente sobre o Arsenal
Arteta já rejeitou as sugestões de que sua equipe é “fracassada” antes da partida contra o Spurs, mas enviou um novo aviso aos seus jogadores antes do início da partida. O espanhol deixou claro que seus jogadores devem lidar com o “barulho” que acompanha a disputa pelo título, já que seu objetivo é levar o Arsenal ao primeiro título da Premier League desde 2003-04.
A equipe de Arteta enfrenta um Spurs em dificuldades no domingo, em uma sequência pouco convincente, tendo vencido apenas duas das últimas sete partidas da Premier League. Eles enfrentam um Tottenham que vem flertando com o rebaixamento e acaba de nomear Igor Tudor como técnico interino após demitir Thomas Frank.
Tudor prometeu aos torcedores do Spurs que eles vão gostar do que verão contra o Arsenal, explicando: “Quando treino, nunca vejo a classificação. Talvez pareça estranho. Não vejo onde estamos. É um processo. Se você me perguntar o que veremos no domingo, acredito que veremos algo concreto, algo bom que as pessoas vão gostar.”
O aviso de Arteta ao Arsenal
Antes da partida, Arteta disse aos repórteres: “Pergunte a eles: ‘Vocês querem fazer parte desse barulho ou não? Se não, vão fazer outra coisa. Façam parte de outro clube, ou querem estar no Arsenal? Todos têm exigido há 10, 15 anos, que precisamos voltar lá (lutar pelo título), e agora estamos lá, e agora o que acontece? Não querem barulho? O barulho faz parte, e as críticas fazem parte, e tentamos lidar com elas da maneira certa e alcançar o que estamos buscando. Temos que fazer o que temos que fazer. Não acho que isso vai mudar para ninguém. No final, você tem que vencer a próxima partida e, se fizer isso, estará em uma posição muito mais forte, e essa é a única coisa que podemos controlar.
Guardiola envia mensagem sobre o título após vitória sobre o Newcastle
O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, também deixou uma mensagem sobre o título após sua equipe derrotar o Newcastle no sábado. Ele disse: “Muitas coisas vão acontecer. Tenho a sensação de que não vamos ganhar todos os nossos jogos. O Arsenal, não sei. Mas tenho essa sensação, porque a FA Cup, os jogos da Liga dos Campeões, depois vêm os problemas. Muitos, muitos jogos. Haverá lesões. O melhor é relaxar agora e concentrar-nos no Leeds, depois veremos. Vai depender do nosso nível, tem de ser melhor, melhor, melhor.”
Ele acrescentou: “Temos muitos jogadores novos, é por isso que eles têm que viver isso. Eu disse, esqueçam isso. Temos que melhorar, não é suficiente. Para competir para ganhar a Premier League, você tem que estar lá. Provamos que podemos ganhar os três pontos, mas temos que fazer melhor para ter a chance de conseguir. Eu digo aos rapazes: 'tomem muitas caipirinhas e daiquiris nesses três dias, aproveitem a vida'. E depois disso, façam três treinos adequados e vão para Leeds. Essa é a maneira correta. Eu sei como será difícil. Se não der certo, continuamos, nunca desistimos. Dez ou 11 jogos é muito na Premier League.”
O que vem a seguir?
O Arsenal vai ao Tottenham Hotspur Stadium no domingo e depois enfrenta o Chelsea no Emirates no próximo fim de semana. Quanto ao Manchester City, sem dúvida acompanhará de perto os acontecimentos no norte de Londres antes de ir ao Leeds United para sua próxima partida da Premier League.
