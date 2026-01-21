Vândalo põe fogo em estátua de Cristiano Ronaldo em frente a museu do astro em Portugal

Esta obra de bronze específica é diferente do infame busto do aeroporto que ganhou manchetes em todo o mundo por sua questionável semelhança com o astro português. Quando esta estátua do museu foi vandalizada pela primeira vez em 2016 com o nome e o número de Messi, a irmã de Ronaldo, Katia Aveiro, lançou um ataque mordaz aos "selvagens" responsáveis, afirmando que eles deveriam ser enviados para a Síria por sua falta de respeito.

"Considero o ato em si uma desonra, mas o que acho ainda mais vergonhoso é a inveja que o rodeia e a raiva que alguns cabeças-duras frustrados e sem amor demonstram em público de uma forma vergonhosa, o que me deixa, como portuguesa, envergonhada e triste", disse ela.

"As pessoas responsáveis por isso e por outras coisas negativas dirigidas a essa pessoa devem saber que a nossa ilha foi recentemente eleita o principal destino insular do mundo, não apenas pelo belo mar que nos rodeia, pela nossa maravilhosa gastronomia ou mesmo pela calorosa hospitalidade madeirense."

"Foi em parte graças a esta grande figura madeirense que se honram as suas origens."

"Infelizmente, minha bela ilha ainda é habitada por alguns selvagens frustrados que deveriam viver na Síria, em meio a pessoas que não se respeitam e que não sabem conviver."

Embora o atacante esteja atualmente jogando na Liga Saudita, sua presença permanece forte na Madeira. Resta saber se a família responderá a este último ato de vandalismo direcionado ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.