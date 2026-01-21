+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vândalo põe fogo em estátua de Cristiano Ronaldo em frente a museu do astro em Portugal

A polícia da Ilha da Madeira está à procura de um vândalo que se filmou incendiando uma estátua de bronze de Cristiano Ronaldo em frente ao Museu CR7, em Funchal, Portugal

O indivíduo, com aparência desgrenhada, despejou um líquido inflamável sobre a escultura antes de realizar uma dança bizarra ao som de rap. Ele publicou o vídeo no Instagram com a estranha legenda: "Este é o último aviso de Deus". O suspeito foi identificado, mas ainda não foi detido.

  • Manobra bizarra postada nas redes sociais

    Uma estátua de bronze do astro do futebol, Cristiano Ronaldo, foi alvo de um ataque incendiário bizarro em sua ilha natal, Madeira. Na manhã de terça-feira, um vândalo foi flagrado por câmeras de segurança jogando líquido inflamável na estátua de 3,35 metros de altura antes de atear fogo nela, em frente ao Museu CR7, em Funchal. 

    O autor do crime, que filmou a própria façanha, capturou o momento em que as chamas consumiram a escultura. Conforme o fogo se alastrava, o indivíduo recuou para realizar uma dança frenética ao som de rap em alto volume. A filmagem termina com o vândalo fazendo gestos obscenos em direção à estátua, exibindo suas partes íntimas e mostrando o dedo do meio para a imagem de bronze, que foi inaugurada pelo próprio atacante do Al-Nassr em 2014.

  • Aviso sinistro no Instagram

    O vídeo bizarro foi posteriormente publicado no Instagram por um usuário que se identificou como "freestyler e morador local". Em uma legenda perturbadora que acompanhava o vídeo, o vândalo escreveu: "Este é o último aviso de Deus".

    A publicação gerou imediatamente a fúria da legião de fãs de Ronaldo, com muitos condenando o ato como um apelo desesperado por atenção. Ainda não se sabe se a estátua sofreu danos permanentes, embora as chamas pareçam ter se extinguido rapidamente após o foco inicial.

  • A polícia identificou o encrenqueiro reincidente

    As autoridades do Funchal agiram rapidamente para investigar o incidente. Uma fonte da Polícia Estadual de Libertação (PSP) confirmou à imprensa local que o suspeito já foi identificado, observando que ele é "conhecido aqui devido a situações semelhantes anteriores". No entanto, os policiais ainda não o localizaram.

    Um porta-voz do Museu CR7 afirmou que o caso está sendo tratado pela polícia e se recusou a comentar mais. Esta não é a primeira vez que a estátua, famosa por suas generosas proporções físicas, atrai atenção indesejada; ela foi transferida para sua localização atual em 2016, após ser vandalizada por fãs de Lionel Messi.

    Um histórico de controvérsias sobre estátuas

    Esta obra de bronze específica é diferente do infame busto do aeroporto que ganhou manchetes em todo o mundo por sua questionável semelhança com o astro português. Quando esta estátua do museu foi vandalizada pela primeira vez em 2016 com o nome e o número de Messi, a irmã de Ronaldo, Katia Aveiro, lançou um ataque mordaz aos "selvagens" responsáveis, afirmando que eles deveriam ser enviados para a Síria por sua falta de respeito.

    "Considero o ato em si uma desonra, mas o que acho ainda mais vergonhoso é a inveja que o rodeia e a raiva que alguns cabeças-duras frustrados e sem amor demonstram em público de uma forma vergonhosa, o que me deixa, como portuguesa, envergonhada e triste", disse ela.

    "As pessoas responsáveis por isso e por outras coisas negativas dirigidas a essa pessoa devem saber que a nossa ilha foi recentemente eleita o principal destino insular do mundo, não apenas pelo belo mar que nos rodeia, pela nossa maravilhosa gastronomia ou mesmo pela calorosa hospitalidade madeirense."

    "Foi em parte graças a esta grande figura madeirense que se honram as suas origens."

    "Infelizmente, minha bela ilha ainda é habitada por alguns selvagens frustrados que deveriam viver na Síria, em meio a pessoas que não se respeitam e que não sabem conviver."

    Embora o atacante esteja atualmente jogando na Liga Saudita, sua presença permanece forte na Madeira. Resta saber se a família responderá a este último ato de vandalismo direcionado ao cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

