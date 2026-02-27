“Vamos tentar não marcar pênaltis duvidosos!” – Marcelino reacende o debate sobre a arbitragem enquanto o Villarreal se prepara para o teste contra o Barcelona

Taticamente, Marcelino espera um jogo de alta intensidade, onde as transições ofensivas serão cruciais. Embora se espere que o Barcelona domine a posse de bola, o técnico acredita que a linha defensiva alta do adversário oferece espaços exploráveis, especialmente devido à dependência de sua equipe em jogadas diretas e verticais nesta temporada. Com o atacante Gerard Moreno ainda afastado devido a uma lesão, Marcelino enfatizou a necessidade de mecanizar os movimentos para quebrar a primeira linha de pressão do adversário, admitindo que enfrentar a velocidade e o fluxo ofensivo do Barcelona exige um grande esforço defensivo.

Por outro lado, Marcelino descartou a ideia de que o Barcelona possa estar distraído com seus compromissos na copa, afirmando que eles possuem uma mentalidade de elite e estão acostumados a jogar a cada três dias. Em relação às ambições de sua própria equipe, o técnico foi firme quanto ao objetivo de terminar entre os três primeiros, recusando-se a olhar para trás para perseguidores como o Real Betis. “A maneira de perder o que temos é olhar para baixo e não para cima. Devemos nos concentrar no que fazemos. Focar nos que estão atrás de nós nos dá um excesso de confiança que pode nos prejudicar”, concluiu.