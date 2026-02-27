Getty Images Sport
“Vamos tentar não marcar pênaltis duvidosos!” – Marcelino reacende o debate sobre a arbitragem enquanto o Villarreal se prepara para o teste contra o Barcelona
Teste fora de casa contra o Barcelona
O desempenho do Barcelona em casa nesta temporada tem sido espetacular, com uma média de três gols por jogo e 12 vitórias em 12 partidas. No entanto, Marcelino continua otimista e acredita que sua equipe pode ser a primeira a quebrar essa sequência impecável, se encontrar seu lado clínico. “Eles têm 12 vitórias em 12 jogos em seu estádio. Vamos com a esperança de vencer e reverter esses resultados muito favoráveis”, explicou. “Se atingirmos nosso melhor nível, teremos opções para vencer. Também é preciso sorte para derrotar os grandes times.”
O técnico asturiano não esqueceu o jogo de volta em La Ceramica, apontando para um pênalti cometido por Santi Comesana e um cartão vermelho mostrado a Renato Veiga. “Vamos tentar não cometer pênaltis duvidosos!”, afirmou Marcelino. “Jogamos com 10 e sofremos um pênalti duvidoso. Houve faltas como essa e os jogadores não foram expulsos. Vamos tentar não cometer faltas que possam levar a uma expulsão. A partir daí, vamos jogar nossas cartas.”
Triunfos recentes e o desafio do Camp Nou
Refletindo sobre o passado, e apesar do Villarreal ter conquistado vitórias nas suas duas últimas visitas a Barcelona, Marcelino reconheceu que a vitória mais recente ocorreu em condições únicas - especificamente em um jogo em que o time catalão já estava comemorando o título do campeonato. “As lembranças são bonitas, mas as circunstâncias são completamente diferentes. Naquela época, eles tinham acabado de comemorar a conquista do campeonato, e nós aproveitamos”, observou. “O cenário é diferente e o momento também. As equipes são semelhantes. E os treinadores, os mesmos. A ideia das equipes não mudará muito.”
Apesar do desafio assustador, o técnico insistiu que sua equipe está totalmente motivada e longe de se sentir intimidada. “Será difícil, mas não vamos para lá derrotados. Pelo contrário. Vamos com entusiasmo e motivados para jogar contra um grande rival em um estádio fantástico”, acrescentou. A confiança está em alta no Villarreal, com o clube em terceiro lugar na La Liga, com 51 pontos — uma pontuação que Marcelino descreve como extraordinária, alimentando o sonho de competir ferozmente nas partidas restantes.
Táticas do Villarreal e ambições na La Liga
Taticamente, Marcelino espera um jogo de alta intensidade, onde as transições ofensivas serão cruciais. Embora se espere que o Barcelona domine a posse de bola, o técnico acredita que a linha defensiva alta do adversário oferece espaços exploráveis, especialmente devido à dependência de sua equipe em jogadas diretas e verticais nesta temporada. Com o atacante Gerard Moreno ainda afastado devido a uma lesão, Marcelino enfatizou a necessidade de mecanizar os movimentos para quebrar a primeira linha de pressão do adversário, admitindo que enfrentar a velocidade e o fluxo ofensivo do Barcelona exige um grande esforço defensivo.
Por outro lado, Marcelino descartou a ideia de que o Barcelona possa estar distraído com seus compromissos na copa, afirmando que eles possuem uma mentalidade de elite e estão acostumados a jogar a cada três dias. Em relação às ambições de sua própria equipe, o técnico foi firme quanto ao objetivo de terminar entre os três primeiros, recusando-se a olhar para trás para perseguidores como o Real Betis. “A maneira de perder o que temos é olhar para baixo e não para cima. Devemos nos concentrar no que fazemos. Focar nos que estão atrás de nós nos dá um excesso de confiança que pode nos prejudicar”, concluiu.
O que vem a seguir para o Barcelona?
O caminho à frente para os jogadores de Hansi Flick representa um verdadeiro desafio que incorpora o que Marcelino observou sobre os jogadores do Barcelona estarem acostumados à pressão da competição acirrada. A equipe catalã está atualmente no topo da La Liga com 61 pontos, mantendo uma vantagem mínima de um ponto sobre seu perseguidor, o Real Madrid. Para proteger essa frágil liderança, o Blaugrana deve enfrentar uma série de jogos cruciais do campeonato, começando com o perigoso teste deste fim de semana contra o Villarreal, seguido por confrontos importantes contra o Athletic Club, o Sevilla e o Rayo Vallecano ao longo do mês de março.
Além da disputa pelo título da liga, onde o Villarreal pretende ser um obstáculo, a prioridade imediata de Flick muda para a questão urgente da segunda partida da semifinal da Copa del Rey contra o Atlético de Madrid, em 3 de março. A equipe enfrenta a tarefa quase impossível de reverter uma desvantagem de 4 a 0 na primeira partida para chegar à final. No cenário continental, o calendário congestionado é completado pela confirmação do tão esperado confronto do Barcelona contra o Newcastle inglês nas oitavas de final da Liga dos Campeões, apresentando à equipe um verdadeiro teste de sua capacidade de lutar em todas as frentes.
