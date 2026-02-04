O valor que o Fluminense precisa pagar para impedir Jhon Arias de jogar no Palmeiras e o prazo para dar uma resposta

Segundo informações apuradas por ge e ESPN, o Palmeiras apresentou uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,8 milhões) ao Wolverhampton, da Inglaterra, pela contratação de Jhon Arias. Ainda de acordo com as reportagens, o colombiano já se mostrou disposto a retornar ao futebol brasileiro, e o clube inglês aceita os valores colocados na mesa pelo Verdão.

Diante do avanço das tratativas, o Fluminense passou a analisar o cenário nos bastidores. A diretoria tricolor foi oficialmente comunicada do interesse palmeirense pelo próprio Wolverhampton, o que ativou uma cláusula prevista no contrato de venda do jogador. Arias foi negociado com o clube inglês em julho de 2025, logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, e o acordo incluiu uma cláusula de preferência ao Flu em caso de uma futura proposta de um clube brasileiro.

Por conta disso, o Fluminense tem o direito de cobrir a oferta do Palmeiras e reassumir o jogador. O prazo para exercer essa preferência é de três dias, encerrando-se nesta quarta-feira (04). Caso o Tricolor iguale ou supere os valores oferecidos pelo Verdão, Arias retornará às Laranjeiras. Se não houver movimento nesse sentido, o caminho ficará livre para que o colombiano acerte com o clube paulista.

Aos 28 anos, Arias é um dos principais nomes da seleção colombiana e tem como prioridade manter alto nível competitivo visando a Copa do Mundo. Pelo Wolverhampton, o meia-atacante soma 26 partidas, com dois gols e uma assistência.