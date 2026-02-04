Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

O valor que o Fluminense precisa pagar para impedir Jhon Arias de jogar no Palmeiras e o prazo para dar uma resposta

O Tricolor Carioca tem prioridade em caso de retorno do meia ao Brasil, mas o prazo para igualar a oferta do Palmeiras termina nesta quarta-feira (04)

Segundo informações apuradas por ge e ESPN, o Palmeiras apresentou uma proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,8 milhões) ao Wolverhampton, da Inglaterra, pela contratação de Jhon Arias. Ainda de acordo com as reportagens, o colombiano já se mostrou disposto a retornar ao futebol brasileiro, e o clube inglês aceita os valores colocados na mesa pelo Verdão.

Diante do avanço das tratativas, o Fluminense passou a analisar o cenário nos bastidores. A diretoria tricolor foi oficialmente comunicada do interesse palmeirense pelo próprio Wolverhampton, o que ativou uma cláusula prevista no contrato de venda do jogador. Arias foi negociado com o clube inglês em julho de 2025, logo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, e o acordo incluiu uma cláusula de preferência ao Flu em caso de uma futura proposta de um clube brasileiro.

Por conta disso, o Fluminense tem o direito de cobrir a oferta do Palmeiras e reassumir o jogador. O prazo para exercer essa preferência é de três dias, encerrando-se nesta quarta-feira (04). Caso o Tricolor iguale ou supere os valores oferecidos pelo Verdão, Arias retornará às Laranjeiras. Se não houver movimento nesse sentido, o caminho ficará livre para que o colombiano acerte com o clube paulista.

Aos 28 anos, Arias é um dos principais nomes da seleção colombiana e tem como prioridade manter alto nível competitivo visando a Copa do Mundo. Pelo Wolverhampton, o meia-atacante soma 26 partidas, com dois gols e uma assistência.

    Os bastidores do Fluminense

    Internamente, ainda não há uma definição sobre o formato de uma eventual contraproposta. O tema segue em debate na cúpula tricolor. No início de janeiro, o presidente Mattheus Montenegro chegou a declarar publicamente a intenção de exercer a cláusula de preferência, mas o alto investimento necessário é tratado como o principal obstáculo.

    Para efeito de comparação, o Fluminense discute a contratação de Denis Bouanga por valores próximos a 15 milhões de dólares, enquanto a possível recompra de Arias exigiria um aporte de 25 milhões de euros. A avaliação interna é de que, caso o clube decida avançar de forma agressiva pelo retorno do colombiano, outras negociações, como a de Bouanga, dificilmente aconteceriam nesta janela. 

    Pelo Fluminense, Arias construiu uma trajetória marcante: foram 230 jogos, 47 gols e 55 assistências, além de títulos importantes como a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023.

    Sonho antigo do Palmeiras

    Após rever o planejamento definido no início de 2025, o Palmeiras passou a priorizar jogadores prontos para entregar impacto imediato. A contratação de Andreas Pereira, a última entre as 12 movimentações do clube no processo de reformulação do elenco, simboliza essa mudança de estratégia.

    Desde a abertura da janela, o Verdão negociou cinco atletas: Raphael Veiga e Micael, por empréstimo, além de Facundo Torres, Aníbal Moreno e Weverton, em definitivo. Marlon Freitas, ex-Botafogo, foi a única chegada até o momento.

    No caso de Arias, os representantes do jogador já iniciaram conversas sobre bases salariais com o Palmeiras. Neste momento, apenas uma eventual reação do Fluminense pode impedir o avanço do negócio. A diretoria alviverde só formalizou a proposta ao Wolverhampton após receber sinalização positiva do atleta quanto ao retorno ao Brasil.

    Arias é visto como um encaixe ideal no projeto do Palmeiras para 2026 e é considerado um sonho antigo da diretoria. Em 2024, a presidente Leila Pereira chegou a consultar Mário Bittencourt, então presidente do Fluminense, sobre a possibilidade de contratar o colombiano, mas ouviu que, no Brasil, ele só atuaria pelo Tricolor. Meses depois, o jogador acabou negociado com o Wolves.

    Na ocasião, o Wolverhampton desembolsou 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 110 milhões), além de até 5 milhões de euros em bônus por metas, para tirar Arias do Fluminense. 

    Vale lembrar que os clubes brasileiros têm até 3 de março, data de encerramento da janela de transferências no país, para inscrever novos reforços.

  • O que vem pela frente?

    Enquanto a novela envolvendo Jhon Arias caminha para uma definição, Fluminense e Palmeiras voltam a campo pela segunda rodada do Brasileirão 2026.

    O Tricolor das Laranjeiras visita o Bahia, em Salvador, nesta quinta-feira (05), às 19h (de Brasília).

    Já o Palmeiras recebe o Vitória nesta quarta-feira (04), às 21h30, também de olho na preparação para o Dérbi contra o Corinthians, marcado para domingo, pelo Campeonato Paulista.

