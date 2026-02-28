O valor que o Corinthians deve receber pela venda de André ao Milan

A negociação envolvendo o volante André e o Milan, da Itália, avançou nos bastidores e caminha para um desfecho positivo. As cifras variam conforme a apuração das diferentes fontes, mas o cenário aponta para uma transferência milionária, com o Corinthians garantindo uma fatia significativa do montante.

Segundo o UOL, em publicação feita às 17h16 (de Brasília), o acordo teria sido encaminhado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões), com o Corinthians detendo 80% dos direitos econômicos do atleta, o que representaria 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) para os cofres alvinegros. Ainda de acordo com a apuração, André teria aberto mão da parcela que lhe cabia, sem transferir os 20% ao clube, mantendo o Corinthians com sua porcentagem original no negócio.

Já a ESPN, em informação divulgada às 15h47, indicou números diferentes: a operação poderia alcançar até 17 milhões de euros (R$ 103 milhões), envolvendo 70% dos direitos econômicos. O valor seria composto por 15 milhões de euros fixos (R$ 91 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) atrelados a metas, pagos diretamente ao Timão. Nessa versão, o volante também abriria mão de sua parte, estimada em 30%.

No cenário internacional, o jornalista Fabrizio Romano publicou que o acordo está em estágios finais, apontando cifras entre 12 e 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 a 80 milhões).