Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
André CorinthiansDivulgação/Meu Timão
Luis Felipe Gonçalves

O valor que o Corinthians deve receber pela venda de André ao Milan

Venda de jovem volante ao futebol italiano avança, em operação milionária para o Alvinegro

A negociação envolvendo o volante André e o Milan, da Itália, avançou nos bastidores e caminha para um desfecho positivo. As cifras variam conforme a apuração das diferentes fontes, mas o cenário aponta para uma transferência milionária, com o Corinthians garantindo uma fatia significativa do montante.

Segundo o UOL, em publicação feita às 17h16 (de Brasília), o acordo teria sido encaminhado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões), com o Corinthians detendo 80% dos direitos econômicos do atleta, o que representaria 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) para os cofres alvinegros. Ainda de acordo com a apuração, André teria aberto mão da parcela que lhe cabia, sem transferir os 20% ao clube, mantendo o Corinthians com sua porcentagem original no negócio.

Já a ESPN, em informação divulgada às 15h47, indicou números diferentes: a operação poderia alcançar até 17 milhões de euros (R$ 103 milhões), envolvendo 70% dos direitos econômicos. O valor seria composto por 15 milhões de euros fixos (R$ 91 milhões) e outros 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) atrelados a metas, pagos diretamente ao Timão. Nessa versão, o volante também abriria mão de sua parte, estimada em 30%.

No cenário internacional, o jornalista Fabrizio Romano publicou que o acordo está em estágios finais, apontando cifras entre 12 e 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 a 80 milhões).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • André CorinthiansReprodução

    Os detalhes da negociação

    Apesar das divergências nos valores divulgados, as minutas contratuais já circulam entre os departamentos jurídicos de Corinthians e Milan. O acordo conta com o aval de André, que deverá viajar à Itália para realizar exames médicos obrigatórios antes da assinatura definitiva. A transferência, caso concretizada, teria validade a partir de junho.

    O Corinthians ainda assegura uma cláusula de mais-valia em eventual revenda futura do jogador. O vínculo com o clube italiano prevê contrato por cinco temporadas, até junho de 2031.

    Nos bastidores, porém, ainda existe um ponto de atenção: o presidente Osmar Stabile não oficializou o aval final à operação.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    • Publicidade
  • André CorinthiansDivulgação/Corinthians

    O momento de André no Corinthians

    Aos 19 anos, André se consolidou como uma das principais peças do elenco alvinegro. Após ganhar espaço na reta final da última temporada, assumiu protagonismo e se tornou titular sob o comando de Dorival Júnior.

    Internamente, a comissão técnica destaca sua leitura tática, a capacidade de infiltração na área como elemento surpresa e a eficiência nos duelos de meio-campo. Além disso, o volante alia bom passe a intensidade física, características que chamaram atenção do mercado europeu.

    Com contrato válido até dezembro de 2029, André soma 23 partidas e quatro gols pelo profissional do Corinthians. Desde as categorias de base, já era visto como ativo estratégico para uma futura venda relevante.

  • Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Enquanto os clubes ajustam os últimos detalhes do acordo, André segue à disposição do Corinthians. O volante deve continuar integrando o elenco até a conclusão formal da transferência, que pode ser oficializada nas próximas semanas. Caso o contrato seja assinado, a apresentação ao Milan está prevista para ocorrer após a Copa do Mundo.

    O Timão volta à campo neste sábado (28), às 20h30 (de Brasília), em duelo decisivo contra o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, buscando uma vaga na finalíssima do Paulistão 2026.

Paulista
Novorizontino crest
Novorizontino
NOV
Corinthians crest
Corinthians
COR
Campeonato Italiano
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Milan crest
Milan
MIL
0