Vinicius Mbappe Bellingham Real Madrid
Thomas Hindle

Vaia que virou resposta: Vini Jr. dá show, cala os críticos, e Mbappé segue decisivo pelo Real Madrid na Champions League

O brasileiro deu duas assistências, anotou um golaço e foi uma ameaça constante durante o primeiro jogo de Álvaro Arbeloa à frente do time na competição europeia

O Real Madrid esteve no controle desde o apito inicial. Mesmo sem dominar a posse de bola, os merengues foram letais nos contra-ataques. Mbappé abriu o placar com um belo chute colocado após passe de Federico Valverde e ampliou pouco antes da meia hora de jogo, desta vez em jogada com Vinícius Júnior, cuja bola curva encontrou o francês em condições ideais para uma finalização tranquila.

A vantagem de 2 a 0 poderia parecer perigosa diante do poder ofensivo do Mônaco, mas o Real tratou de resolver a partida logo no começo do segundo tempo. Vinícius deu a assistência do terceiro gol com um giro rápido e um passe preciso para Franco Mastantuono, que bateu no canto inferior. Em seguida, um gol contra displicente — novamente após jogada do brasileiro — fez o quarto. Vinícius coroou sua grande atuação marcando o quinto, e Jude Bellingham fechou a conta com um belo drible seguido de finalização.

O time madrilenho também teve seus momentos de desatenção. Uma bobeada dentro da própria área quase resultou em gol de Jordan Teze, e houve alguns instantes de tensão enquanto o placar ainda marcava 2 a 0. Fora isso, foi uma atuação de alto nível dos merengues, em noite inspirada. Nem todas as partidas serão tão tranquilas quanto esta pareceu, mas o desempenho deixou sinais claros do potencial da equipe.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabéu…

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (6/10):
    Praticamente não foi exigido. Viu um chute explodir na trave e nada pôde fazer no gol sofrido.

    Federico Valverde (8/10):
    Permaneceu mais preso à posição, com Arda Güler recuando para ajudar na construção. Foi eficaz quando avançou ao ataque e ainda contribuiu com duas assistências.

    Raúl Asencio (6/10):
    Não teve uma atuação muito participativa. Cometeu alguns erros de passe em 45 minutos apenas regulares.

    Dean Huijsen (6/10):
    Venceu disputas aéreas e saiu bem com a bola, mas poderia ter afastado a jogada com mais eficiência antes do gol do Mônaco.

    Eduardo Camavinga (7/10):
    Teve uma atuação segura na lateral esquerda, posição em que às vezes passa despercebido. Destaque para um bloqueio impressionante no segundo tempo.

  • Jude Bellingham Real Madrid 2025-26Getty

    Meio-campo

    Aurélien Tchouaméni (6/10):
    Sustentou o meio-campo central, mas mostrou menos segurança nas ações defensivas.

    Jude Bellingham (8/10):
    Fez muito trabalho sem bola, desperdiçou uma boa chance, mas foi importante na construção das jogadas. Coroou a atuação com o sexto gol, após uma jogada técnica de alto nível.

    Arda Güler (8/10):
    Criou três chances claras e deu uma assistência. Sua melhor atuação em um bom tempo.

  • Vinicius JrGetty

    Ataque

    Franco Mastantuono (7/10):
    Trabalhou incansavelmente em prol da equipe e foi recompensado com um gol.

    Kylian Mbappé (9/10):
    Marcou dois gols no primeiro tempo e se movimentou com muito mais eficiência do que nas últimas semanas. Talvez até tenha pressionado a saída de bola em um ou dois momentos.

    Vinícius Júnior (10/10):
    Simplesmente imparável. Fez um gol, deu duas assistências e ainda participou diretamente da jogada que terminou em gol contra. Nota 10 nesta noite.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Suplentes e Treinador

    Dani Ceballos (7/10):
    Entrou no intervalo para reforçar o meio-campo e deu mais controle e organização ao Real Madrid.

    Gonzalo García (6/10):
    Substituiu o já cansado Mastantuono, mas teve participação discreta e pouco impacto no jogo.

    Dani Carvajal (N/A):
    Entrou sem tempo suficiente para influenciar a partida.

    Fran García (N/A):
    Também atuou por poucos minutos, sem tempo para causar impacto.

    Dani Meso (N/A):
    Uma boa oportunidade para o jovem formado na base ganhar minutos.

    Álvaro Arbeloa (9/10):
    Atuação de encher os olhos. Esta foi, com folga, a melhor exibição do Real Madrid na temporada, com os merengues resgatando o espírito da Champions League. O impacto — ainda que tardio — do novo treinador já é claramente perceptível.

0