Vaia que virou resposta: Vini Jr. dá show, cala os críticos, e Mbappé segue decisivo pelo Real Madrid na Champions League

O Real Madrid esteve no controle desde o apito inicial. Mesmo sem dominar a posse de bola, os merengues foram letais nos contra-ataques. Mbappé abriu o placar com um belo chute colocado após passe de Federico Valverde e ampliou pouco antes da meia hora de jogo, desta vez em jogada com Vinícius Júnior, cuja bola curva encontrou o francês em condições ideais para uma finalização tranquila.

A vantagem de 2 a 0 poderia parecer perigosa diante do poder ofensivo do Mônaco, mas o Real tratou de resolver a partida logo no começo do segundo tempo. Vinícius deu a assistência do terceiro gol com um giro rápido e um passe preciso para Franco Mastantuono, que bateu no canto inferior. Em seguida, um gol contra displicente — novamente após jogada do brasileiro — fez o quarto. Vinícius coroou sua grande atuação marcando o quinto, e Jude Bellingham fechou a conta com um belo drible seguido de finalização.

O time madrilenho também teve seus momentos de desatenção. Uma bobeada dentro da própria área quase resultou em gol de Jordan Teze, e houve alguns instantes de tensão enquanto o placar ainda marcava 2 a 0. Fora isso, foi uma atuação de alto nível dos merengues, em noite inspirada. Nem todas as partidas serão tão tranquilas quanto esta pareceu, mas o desempenho deixou sinais claros do potencial da equipe.

A GOAL avalia as atuações dos jogadores do Real Madrid no Santiago Bernabéu…