Vai ignorar Ole Gunnar Solskjaer? Novo favorito surge para se tornar o interino do Manchester United

Fletcher admitiu desconhecer os planos futuros do clube quando questionado novamente sobre a situação do treinador do United após a derrota por 2 a 1 para o Brighton na Copa da Inglaterra . Ele disse: “Não tive nenhuma conversa. Preciso me apresentar amanhã de manhã em Carrington, isso é tudo que sei. Descobrirei amanhã de manhã. Não recebi nenhuma indicação. Todo o meu foco estava nisso [Burnley e Brighton]. É uma enorme responsabilidade liderar este clube e dei o meu melhor, e estou decepcionado por não termos vencido uma partida. Acho que há alguns pontos positivos, mas no fim das contas não foi o suficiente. Estou mais decepcionado do que qualquer um.”

Fletcher acrescentou, ao ver o United eliminado das duas copas nacionais logo na primeira fase pela primeira vez desde 1981/82, com os Red Devils prestes a disputar apenas 40 jogos nesta temporada - seu menor número em 111 anos: “É essa a nossa situação. Não podemos nos esconder atrás disso.”

“Dá para ver que os jogadores estão frágeis e precisam se fortalecer, porque agora depende deles – eles precisam reagir. A confiança é uma das coisas mais poderosas no futebol. Quando você não tem confiança, precisa se esforçar ao máximo – precisa batalhar, batalhar, lutar, trabalhar, vencer jogos – e aí a confiança volta.”

“O verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis e aprendemos muito sobre os jogadores. Eles precisam se esforçar, mostrar que querem fazer parte do futuro do Manchester United e, no fim das contas, se não querem, acho que não deveriam estar aqui. São jogadores experientes e talentosos, e eu os desafio a se reagruparem. A decisão está nas mãos deles.”

“Alguém vai chegar e liderá-los, eles precisam garantir que tenham muito pelo que jogar nesta temporada. Este time ainda é bom o suficiente para alcançar o sucesso nesta temporada, mas eles precisam se esforçar ao máximo e encontrar um caminho dentro de si mesmos.”