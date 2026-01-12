+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Ole Gunnar Solskjaer Manchester UnitedGetty
Chris Burton

Vai ignorar Ole Gunnar Solskjaer? Novo favorito surge para se tornar o interino do Manchester United

A busca por um novo comandante em Old Trafford abriu espaço para decisões inesperadas nos bastidores do Manchester United. Enquanto conversas avançam e nomes circulam internamente, a diretoria avalia caminhos que fogem do previsível para iniciar uma nova fase após a saída recente de Ruben Amorim

Segundo relatos, o Manchester United está pronto para ignorar Ole Gunnar Solskjaer e nomear um antigo ídolo da torcida como técnico interino. Busca-se um sucessor para Ruben Amorim, após a decisão dos Red Devils de despedirem o português em 5 de janeiro. Solskjaer já conversou sobre um possível retorno, mas Michael Carrick também é um dos nomes cotados.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Solskjaer x Carrick: Fletcher vai entregar o comando

    O jornal The Guardian noticiou que o Manchester United concluiu o processo de entrevistas para encontrar um novo treinador interino. O técnico do sub-18, Darren Fletcher, foi promovido ao elenco principal por enquanto, mas não se espera que ele permaneça no cargo.

    O escocês tem tido dificuldades em consolidar suas pretensões a uma permanência mais longa no comando da equipe, apresentando duas atuações decepcionantes. Ele estreou com um empate em 2 a 2 contra o Burnley, time que luta contra o rebaixamento na Premier League, e depois foi eliminado da Copa da Inglaterra na terceira fase pelo Brighton.

    Assista a Premier League e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • Ole Gunnar Solskjaer Manchester UnitedGetty

    Quando o Manchester United vai nomear um treinador interino?

    O Manchester United "deve finalizar" a busca por um novo treinador nesta segunda-feira. Segundo o The Guardian, o ex-meio-campista dos Red Devils, Carrick, agora é o principal candidato. Nenhuma proposta formal foi feita ainda, mas uma está sendo preparada.

    O diretor executivo Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox estariam "inclinados a contratar Carrick" após reuniões presenciais com dois homens que já trabalharam em campo e na comissão técnica do United.

    Segundo relatos, Carrick se reuniu com dirigentes na última quinta-feira, enquanto Solskjaer retornou a Manchester para o centro de treinamento do clube em Carrington no sábado. Este último era considerado o favorito para assumir o comando , tendo anteriormente substituído José Mourinho, demitido em dezembro de 2018. Ele permaneceu no cargo por quase três anos.

    Carrick agora ultrapassou o norueguês, com Berrada e Wilcox ansiosos para dar "a quem for nomeado o máximo de tempo possível para se preparar para a visita do Manchester City a Old Trafford para o derby no sábado".

  • Fletcher reage ao Manchester United atingir a menor pontuação em 111 anos

    Fletcher admitiu desconhecer os planos futuros do clube quando questionado novamente sobre a situação do treinador do United após a derrota por 2 a 1 para o Brighton na Copa da Inglaterra . Ele disse: “Não tive nenhuma conversa. Preciso me apresentar amanhã de manhã em Carrington, isso é tudo que sei. Descobrirei amanhã de manhã. Não recebi nenhuma indicação. Todo o meu foco estava nisso [Burnley e Brighton]. É uma enorme responsabilidade liderar este clube e dei o meu melhor, e estou decepcionado por não termos vencido uma partida. Acho que há alguns pontos positivos, mas no fim das contas não foi o suficiente. Estou mais decepcionado do que qualquer um.”

    Fletcher acrescentou, ao ver o United eliminado das duas copas nacionais logo na primeira fase pela primeira vez desde 1981/82, com os Red Devils prestes a disputar apenas 40 jogos nesta temporada - seu menor número em 111 anos: “É essa a nossa situação. Não podemos nos esconder atrás disso.”

    “Dá para ver que os jogadores estão frágeis e precisam se fortalecer, porque agora depende deles – eles precisam reagir. A confiança é uma das coisas mais poderosas no futebol. Quando você não tem confiança, precisa se esforçar ao máximo – precisa batalhar, batalhar, lutar, trabalhar, vencer jogos – e aí a confiança volta.”

    “O verdadeiro caráter se revela nos momentos difíceis e aprendemos muito sobre os jogadores. Eles precisam se esforçar, mostrar que querem fazer parte do futuro do Manchester United e, no fim das contas, se não querem, acho que não deveriam estar aqui. São jogadores experientes e talentosos, e eu os desafio a se reagruparem. A decisão está nas mãos deles.”

    “Alguém vai chegar e liderá-los, eles precisam garantir que tenham muito pelo que jogar nesta temporada. Este time ainda é bom o suficiente para alcançar o sucesso nesta temporada, mas eles precisam se esforçar ao máximo e encontrar um caminho dentro de si mesmos.”

  • Stoke City FC v Middlesbrough FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Testes difíceis: Manchester City e Arsenal são os próximos adversários do United

    Carrick, que assumiu o comando do Middlesbrough por conta própria, já havia trabalhado com Solskjaer no Old Trafford. Não se espera que eles se reencontrem, sendo agora uma questão de um ou outro, e o teste inicial mais difícil será enfrentar o arquirrival City em casa no sábado - seguido por uma viagem ao Arsenal.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0