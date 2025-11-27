Vai ficar? Vinícius Junior estaria disposto a reduzir pedida salarial para renovar com o Real Madrid mesmo com climão com Xabi Alonso

A novela da renovação de Vinicius virou um dos grandes assuntos extracampo do Real Madrid nesta temporada. O contrato atual do atacante vai até 30 de junho de 2027, e as conversas travaram pela primeira vez há dois anos, quando o clube ofereceu cerca de € 20 milhões por temporada, valor que o brasileiro considerou baixo para alguém visto internamente como o futuro protagonista merengue.

Em 2023, já sem Benzema e com Bellingham ainda iniciando sua trajetória em Madri, Vinicius acreditava merecer algo na faixa dos € 30 milhões anuais, colocando-se no mesmo patamar de Mbappé, cujo pacote atual chega a € 23 milhões líquidos por temporada com bônus. As discussões seguiram até este ano, mas avançaram pouco.

A ruptura veio quando circularam informações de que Vinicius teria avisado ao clube que não renovaria “enquanto sua relação com Alonso estivesse tão desgastada”. O brasileiro se sentia irritado com substituições constantes, jogos iniciados no banco e apenas quatro partidas completas na temporada. A queda de rendimento do time como um todo piorou o cenário e congelou as conversas... até a viagem à Grécia mudar o clima.