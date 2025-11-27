Vai ficar? Vinícius Junior estaria disposto a reduzir pedida salarial para renovar com o Real Madrid mesmo com climão com Xabi Alonso
Como a tensão contratual chegou ao limite
A novela da renovação de Vinicius virou um dos grandes assuntos extracampo do Real Madrid nesta temporada. O contrato atual do atacante vai até 30 de junho de 2027, e as conversas travaram pela primeira vez há dois anos, quando o clube ofereceu cerca de € 20 milhões por temporada, valor que o brasileiro considerou baixo para alguém visto internamente como o futuro protagonista merengue.
Em 2023, já sem Benzema e com Bellingham ainda iniciando sua trajetória em Madri, Vinicius acreditava merecer algo na faixa dos € 30 milhões anuais, colocando-se no mesmo patamar de Mbappé, cujo pacote atual chega a € 23 milhões líquidos por temporada com bônus. As discussões seguiram até este ano, mas avançaram pouco.
A ruptura veio quando circularam informações de que Vinicius teria avisado ao clube que não renovaria “enquanto sua relação com Alonso estivesse tão desgastada”. O brasileiro se sentia irritado com substituições constantes, jogos iniciados no banco e apenas quatro partidas completas na temporada. A queda de rendimento do time como um todo piorou o cenário e congelou as conversas... até a viagem à Grécia mudar o clima.
Racha com Alonso
Segundo a imprensa espanhola, o atrito entre o brasileiro e Alonso representava um racha maior no elenco. A rádio COPE afirmou que Vinícius, Valverde, Rodrygo, Brahim, Endrick e Mendy estavam insatisfeitos com decisões táticas e substituições do treinador.
Vini, apontado como o centro da turbulência, sentia seu papel de protagonista diminuído. Ficar fora de grandes escalações e ser usado de forma irregular só aumentou sua frustração. Do outro lado, Mbappé, Courtois, Arda Guler, Dean Huijsen e Álvaro Carreras estariam firmemente alinhados com Alonso.
O estopim ocorreu no último clássico: o camisa 7 reagiu com irritação ao ser substituído. Dias depois, publicou uma carta de desculpas, mas não citou Alonso, reforçando a impressão de ruptura.
De acordo com o Mundo Deportivo, porém, Vinicius posteriormente pediu desculpas pessoalmente ao staff e ao elenco. E, depois da vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, na Grécia, caminhou direto até Alonso no apito final. Os dois se abraçaram publicamente, gesto que foi visto como um passo importante para pacificar o ambiente.
Por que Vinícius Júnior está disposto a ganhar menos?
Com o clima mais leve, as conversas financeiras também voltaram a andar. Vinicius ganha €15 milhões brutos por temporada no contrato atual. E, embora tivesse como meta igualar ou superar Mbappé, o Mundo Deportivo indica que ele agora está disposto a aceitar valores bem inferiores aos €30 milhões que pedia inicialmente.
Seu desejo decorre de vários fatores em evolução. Seu desempenho caiu, com apenas 11 gols em suas últimas 40 aparições em LaLiga e na Liga dos Campeões, reduzindo a influência que ele uma vez teve. Ao mesmo tempo, nenhum grande clube europeu fez uma abordagem concreta por ele, apesar de especulações ao Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain, o que suavizou ainda mais sua posição de negociação. Há também uma compreensão de que o Real Madrid continua sendo o melhor clube possível para maximizar seu potencial a longo prazo e manter vivas suas ambições para ser Bola de Ouro. Mais importante, a tensão com Alonso parece ter diminuído após recentes gestos conciliatórios, removendo um dos maiores obstáculos emocionais para assinar um novo contrato.
Isso tudo representa o primeiro avanço real em mais de dois anos de negociações travadas. Jogador e clube agora estão mais alinhados, e há otimismo sobre um acordo nos próximos meses. O momento é crítico: a partir de janeiro de 2027, Vinícius poderia negociar livremente com outros clubes, cenário que o Real quer evitar a todo custo.
O que vem a seguir para o camisa 7 do Real Madrid?
Vinícius Júnior entra agora no período mais crucial de sua trajetória no Real Madrid: os últimos 18 meses de contrato, fase em que seu valor de mercado tende a cair se a renovação não sair. O clube quer tudo resolvido antes da janela de 2026. O jogador, por sua vez, busca garantias sobre seu papel e sobre o projeto a longo prazo.
Em campo, ele ainda tem tempo para recuperar o brilho e voltar a ser decisivo ao lado de Mbappé e Bellingham. Fora dele, a expectativa é que as conversas acelerem até o fim da temporada, com as duas partes confiantes de que um acordo é possível. Agora, todos os holofotes se voltam para a mesa de negociações, onde será decidido, de uma vez por todas, o futuro do brasileiro no Santiago Bernabéu.