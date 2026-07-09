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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes do West Ham 2026-27: novas camisas titular, visitante, terceira e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Camisas de futebol
West Ham
West Ham United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do West Ham para a temporada 2026-27.

O West Ham United está entrando em uma nova era para a temporada 2026-27, tornando seu próximo ciclo de uniformes um dos mais aguardados dos últimos anos. Embora as imagens conceituais específicas e os vazamentos sobre os padrões dos tecidos das camisas de visitante e terceira ainda estejam sendo mantidos em sigilo absoluto, uma grande reformulação nas parcerias comerciais do clube nos deu uma prévia definitiva de como serão os novos uniformes do ponto de vista logístico.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do West Ham para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores poderão comprá-los.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Uniforme titular do West Ham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular do West Ham para a temporada 2026-27 apresenta um design ousado e original, com o retorno das icônicas mangas na cor “Bonds Blue”. O novo uniforme combina o tradicional com o estilo contemporâneo característico da New Balance, na primeira colaboração do clube com a marca líder em roupas esportivas. O icônico corpo na cor claret é complementado por sutis detalhes em forma de chevron tecidos no tecido, com padrões em claret e azul na gola e nos punhos.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Uniforme de visitante do West Ham para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O West Ham traz de volta o uniforme branco de visitante para a temporada 2026-27, usado em alguns dos momentos mais memoráveis da história do West Ham United e reinventado pela New Balance para a próxima temporada. O uniforme branco de visitante ocupa há muito tempo um lugar especial na história do West Ham e foi a cor vestida por Billy Bonds e seus companheiros de equipe quando os Hammers conquistaram a FA Cup em 1980. 

    Com detalhes em vermelho-vinho e azul na gola e nos punhos, a camisa também exibe os martelos cruzados do clube, destacados sozinhos no peito. Com padrões sutis inspirados no teto ornamentado da icônica Boleyn Tavern, tecidos diretamente no tecido, o design tem suas raízes na arte do East End.



  • Terceiro uniforme do West Ham para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    É nos terceiros uniformes que as marcas costumam ousar, e os rumores sugerem que a New Balance não vai medir esforços para sua primeira campanha com o West Ham. Os boatos apontam fortemente para uma base escura, seja preto profundo ou azul-marinho escuro. Para que se destaque sob os holofotes do estádio, espera-se que o uniforme apresente detalhes vibrantes em azul-celeste elétrico ou bordô neon na gola, nos punhos e no logotipo.

    Assim como a sutil faixa em zigue-zague do uniforme titular, há rumores de que a terceira camisa terá um grafismo geométrico abstrato em relevo no tecido, inspirado na arquitetura industrial e na tradição siderúrgica do leste de Londres.




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