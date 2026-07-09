O West Ham United está entrando em uma nova era para a temporada 2026-27, tornando seu próximo ciclo de uniformes um dos mais aguardados dos últimos anos. Embora as imagens conceituais específicas e os vazamentos sobre os padrões dos tecidos das camisas de visitante e terceira ainda estejam sendo mantidos em sigilo absoluto, uma grande reformulação nas parcerias comerciais do clube nos deu uma prévia definitiva de como serão os novos uniformes do ponto de vista logístico.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do West Ham para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores poderão comprá-los.