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Mexico 2026 World Cup kit - Diego Lainezadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Camisas de futebol
México
Copa do Mundo

A tradição se une à inovação nos novos uniformes da seleção mexicana para a Copa do Mundo

O México chega à Copa do Mundo da FIFA 2026 — que será coorganizada em seu próprio território — com um uniforme que mantém uma forte ligação com suas raízes, ao mesmo tempo em que abraça o futuro.

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Desenhada pela adidas, a camisa titular transmite o orgulho nacional por meio de motivos pré-hispânicos e um corte moderno de alto desempenho. Para os torcedores, é mais do que apenas uma camisa de jogo: é um símbolo de união, tradição e do amor do México pelo futebol.

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Embora o uniforme titular já tenha sido revelado oficialmente, a versão visitante permanece em segredo, embora vazamentos tenham dado uma prévia tentadora de sua direção de design. Entre referências nostálgicas e novos visuais ousados, a coleção do México para 2026 promete ser uma das mais comentadas do torneio.

Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Mexico World Cup 2026@adidasMX

    México - Uniforme titular

    A camisa titular do México combina tradição e futuro, com uma base em verde escuro sobre a qual se destacam padrões geométricos de inspiração asteca. A camisa celebra a paixão de uma nação que vive e respira futebol, capturando a energia que une gerações de torcedores. Na parte de trás do pescoço está a frase “SOMOS MÉXICO” — “Somos o México” —, uma mensagem poderosa de união e orgulho nacional. Toques modernos, como listras marcantes nos ombros e a avançada tecnologia de resfriamento da adidas, também estão presentes, garantindo que desempenho e identidade coexistam perfeitamente.

    O uniforme titular já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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  • México - Uniforme de visitante

    Inspirada na rica história do México, a camisa de visitante apresenta um desenho cinza que cobre toda a superfície sobre um fundo branco, inspirado nos padrões conhecidos como “grecas”, presentes na arquitetura e na arte tradicionais. O motivo recorrente que cobre toda a peça apresenta um padrão repetitivo de escadas abstratas, fazendo referência às fachadas em degraus frequentemente encontradas nos edifícios tradicionais mexicanos. A frase “SOMOS MÉXICO”, que significa “Nós somos o México”, está inscrita na parte de trás do pescoço e simboliza a união e a paixão que definem o espírito mexicano antes de sediar sua terceira Copa do Mundo da FIFA, um recorde. 

    O uniforme de visitante já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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  • Mexico Third kit adidas

    México - Terceiro uniforme

    A adidas lançou o novo terceiro uniforme da Seleção Mexicana sob o conceito “Mexican Wa(y)ve”. A nova camisa incorpora um padrão “MX” tonal e elegante em toda a peça. O uniforme, com gola em V e detalhes cuidadosamente trabalhados, integra a mensagem “Somos México” como um apelo à união. Esta camisa é posicionada como um símbolo de identidade nacional, em homenagem ao México, o único país na história a sediar três Copas do Mundo, marcando um marco no futebol internacional. 

    O terceiro uniforme já está disponível para compra. A versão autêntica custa cerca de € 135, enquanto a réplica é vendida por aproximadamente € 90 nas principais lojas, com preços semelhantes no Reino Unido: £ 120 para a autêntica e £ 85 para a réplica.

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