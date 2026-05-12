Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O México chega à Copa do Mundo da FIFA 2026 — que será coorganizada em seu próprio território — com um uniforme que mantém uma forte ligação com suas raízes, ao mesmo tempo em que abraça o futuro.

Desenhada pela adidas, a camisa titular transmite o orgulho nacional por meio de motivos pré-hispânicos e um corte moderno de alto desempenho. Para os torcedores, é mais do que apenas uma camisa de jogo: é um símbolo de união, tradição e do amor do México pelo futebol.

adidas

Embora o uniforme titular já tenha sido revelado oficialmente, a versão visitante permanece em segredo, embora vazamentos tenham dado uma prévia tentadora de sua direção de design. Entre referências nostálgicas e novos visuais ousados, a coleção do México para 2026 promete ser uma das mais comentadas do torneio.

Loja: Uniformes do México para a Copa do Mundo da FIFA 2026