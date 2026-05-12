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Japan adidas FIFA World Cup 2026 kitadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes do Japão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Veja em primeira mão os uniformes do Japão para 2026, antes da Copa do Mundo da FIFA

O Japão está pronto para disputar a Copa do Mundo da FIFA de 2026 com um novo conjunto de uniformes criado pela adidas, que combina tecnologia de ponta com simbolismo cultural.

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Os torcedores podem esperar designs que celebram a herança do Japão, desde a icônica bandeira “Hinomaru” até gráficos abstratos inspirados nas paisagens naturais do país. Com o torneio se aproximando, os uniformes da seleção nacional já estão gerando entusiasmo entre os torcedores em todo o mundo.

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O uniforme titular já foi revelado oficialmente, enquanto o uniforme reserva tem sido alvo de vazamentos e rumores, dando uma prévia do que o Japão poderá vestir no cenário mundial. A adidas dá continuidade à sua tradição de unir estilo e inovação, garantindo que tanto jogadores quanto torcedores desfrutem de roupas de primeira linha durante a campanha de 2026.

Loja: Uniformes do Japão para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Japão - Uniforme de casa

    A camisa titular do Japão apresenta o clássico azul do país, realçado por um desenho abstrato com detalhes lineares em azul-acinzentado. O design reflete a famosa névoa que surge na junção entre o céu e o mar, criando uma representação visual do horizonte japonês. A bandeira japonesa aparece com orgulho na parte de trás do pescoço, como uma referência sutil ao orgulho nacional. A camisa também incorpora a tecnologia Climacool+, mantendo os jogadores frescos e confortáveis em campo.

    O uniforme titular já está disponível para compra, com a versão réplica custando ¥ 13.200 no Japão e a versão autêntica por ¥ 19.800. No Reino Unido, as lojas vendem a réplica por cerca de £ 85 e a camisa autêntica por £ 120.

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    Japão - Uniforme de visitante

    Inspirado no tema “Colours Beyond the Horizon”, o uniforme alternativo do Japão ganha vida por meio de um padrão de listras com 12 cores distintas que representam a unidade e o vínculo da nação, dentro e fora de campo. Sobre um fundo off-white, 11 linhas verticais esmaecidas descem pela camisa em um efeito semelhante à chuva, simbolizando cada um dos 11 jogadores em campo, enquanto uma faixa central em destaque assume a cor do sol vermelho da bandeira nacional para representar o coração da equipe – seus torcedores. A bandeira japonesa está estampada na parte de trás do pescoço como um símbolo de orgulho nacional e identidade coletiva. 

    O uniforme titular está disponível para compra, com a versão réplica custando ¥ 13.200 no Japão e a versão autêntica por ¥ 19.800. No Reino Unido, os varejistas vendem a réplica por cerca de £ 85 e a camisa autêntica por £ 120.

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