Uniformes do Japão para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O Japão está pronto para disputar a Copa do Mundo da FIFA de 2026 com um novo conjunto de uniformes criado pela adidas, que combina tecnologia de ponta com simbolismo cultural.

Os torcedores podem esperar designs que celebram a herança do Japão, desde a icônica bandeira “Hinomaru” até gráficos abstratos inspirados nas paisagens naturais do país. Com o torneio se aproximando, os uniformes da seleção nacional já estão gerando entusiasmo entre os torcedores em todo o mundo.

adidas

O uniforme titular já foi revelado oficialmente, enquanto o uniforme reserva tem sido alvo de vazamentos e rumores, dando uma prévia do que o Japão poderá vestir no cenário mundial. A adidas dá continuidade à sua tradição de unir estilo e inovação, garantindo que tanto jogadores quanto torcedores desfrutem de roupas de primeira linha durante a campanha de 2026.

Loja: Uniformes do Japão para a Copa do Mundo da FIFA 2026