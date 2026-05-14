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Egypt 2026 kitsPUMA
Renuka Odedra

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Uniformes do Egito para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Egito

Divulgados os uniformes do Egito para 2026 — de tons intensos e profundos a designs que dão vida às areias do deserto.

Para a Copa do Mundo de 2026, a PUMA criou os uniformes do Egito com base no tema “Poder Antigo, Ambição Moderna”. A coleção faz a ponte entre o legado monumental dos faraós e a determinação da seleção em recuperar seu status de potência mundial.

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Loja: Uniformes do Egito para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Equipamento titular do Egito

    O simbolismo está profundamente enraizado no uniforme titular do Egito. O vermelho intenso dá lugar a tons mais escuros ao longo do peito, sobrepostos por padrões geométricos angulares que remetem tanto aos antigos hieróglifos quanto à energia elétrica do Cairo moderno. Os detalhes em preto e dourado reforçam o prestígio e a ambição. Com um ar monumental, é perfeito para uma nação cuja história no futebol é tão rica quanto seu legado cultural.





  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Uniforme de visitante do Egito

    Uma abordagem mais suave e contemplativa define o uniforme de visitante. Uma base branca suave é complementada por padrões abstratos em tons semelhantes, areias do deserto, luzes em movimento e paisagens atemporais retratadas em movimento. A guarnição verde-escura na gola dá equilíbrio ao design, enquanto o efeito geral permanece clean, sóbrio e confiante. 