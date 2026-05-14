Uniformes do Egito para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Para a Copa do Mundo de 2026, a PUMA criou os uniformes do Egito com base no tema “Poder Antigo, Ambição Moderna”. A coleção faz a ponte entre o legado monumental dos faraós e a determinação da seleção em recuperar seu status de potência mundial.
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