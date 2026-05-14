Uniformes do Egito para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O simbolismo está profundamente enraizado no uniforme titular do Egito. O vermelho intenso dá lugar a tons mais escuros ao longo do peito, sobrepostos por padrões geométricos angulares que remetem tanto aos antigos hieróglifos quanto à energia elétrica do Cairo moderno. Os detalhes em preto e dourado reforçam o prestígio e a ambição. Com um ar monumental, é perfeito para uma nação cuja história no futebol é tão rica quanto seu legado cultural.















