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Switzerland 2026 World Cup kitPUMA
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Suíça para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Suíça
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A PUMA apresenta um estilo suíço ousado com um design dinâmico para o uniforme titular e um visual chamativo para o uniforme reserva, em preparação para a América do Norte.

O retorno da Suíça à Copa do Mundo da FIFA 2026 traz uma nova onda de entusiasmo em relação aos uniformes, com a Puma lançando novas camisas de jogo em casa e fora de casa que combinam o orgulho nacional com um estilo contemporâneo de alto desempenho. Embora a camisa de jogo em casa já tenha sido apresentada oficialmente, as primeiras imagens do design da camisa de jogo fora de casa já começaram a circular, colocando a Nati firmemente no centro das atenções antes do torneio do próximo verão nos EUA, Canadá e México.

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O vermelho e o branco, que compõem a identidade clássica da Suíça, ganham uma reinterpretação moderna neste ciclo, enquanto as cores alternativas que vazaram sugerem que a Puma está explorando novos caminhos para o uniforme de visitante. Antes do início da Copa do Mundo, veja aqui tudo o que você precisa saber sobre os uniformes titular e de visitante da Suíça, incluindo como são, quando serão lançados e quanto custarão.

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Loja: Uniformes da Suíça para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Switzerland 2026 World Cup kit - closer lookPUMA

    Uniforme titular da Suíça

    O uniforme titular da Suíça para a Copa do Mundo de 2026 foi oficialmente lançado, com a Puma revelando a camisa juntamente com sua coleção mais ampla de uniformes titulares das seleções europeias em dezembro de 2025. O design mantém a base em vermelho escuro característica do país, realçada por detalhes gráficos em branco e detalhes ousados em forma de chevron que remetem à precisão e à tradição suíças.

    O modelo moderno da Puma traz tecido leve de alto desempenho e cortes ergonômicos, garantindo que a camisa fique tão bem nas ruas quanto em campo. A faixa branca nítida da Puma e o posicionamento clean do emblema mantêm a estética perfeitamente alinhada à identidade minimalista da Suíça.

    O preço de varejo da camisa titular da Suíça fica em torno de € 100 / £ 85 para réplicas padrão para torcedores, com as edições autênticas de jogo e opções personalizadas custando mais, dependendo do tamanho e do revendedor. Tamanhos infantis também costumam estar disponíveis a preços mais baixos.

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  • Uniforme de visitante da Suíça

    Embora o uniforme titular da Suíça já tenha sido divulgado, o uniforme alternativo para a Copa do Mundo de 2026 ainda não foi lançado oficialmente; no entanto, vazamentos e prévias confiáveis dão uma ideia clara do que está por vir. De acordo com as primeiras imagens que circulam entre especialistas no assunto, a Puma está preparando uma camisa alternativa com uma base clara (provavelmente branca ou um tom neutro claro) combinada com cores de destaque que contrastam fortemente com o visual vermelho do uniforme titular.

    O design do uniforme de visitante que vazou está alinhado com a estética mais ampla da Puma para os uniformes de visitante de 2026, que experimenta elementos gráficos ousados e blocos de cores modernos em várias seleções nacionais. Embora os detalhes específicos do lançamento para a Suíça ainda não tenham sido confirmados, espera-se que a camisa de visitante seja lançada no início de 2026, provavelmente por volta de março, seguindo os padrões típicos de lançamento da Copa do Mundo.

    Assim que os detalhes oficiais forem anunciados, espera-se que os preços do uniforme de visitante sigam a mesma estrutura da camisa titular, com versões réplicas para torcedores em torno de €100 / £85 e edições autênticas de alta qualidade com preços correspondentes quando chegarem às lojas e à internet.

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