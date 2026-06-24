Uniformes da Suíça para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O retorno da Suíça à Copa do Mundo da FIFA 2026 traz uma nova onda de entusiasmo em relação aos uniformes, com a Puma lançando novas camisas de jogo em casa e fora de casa que combinam o orgulho nacional com um estilo contemporâneo de alto desempenho. Embora a camisa de jogo em casa já tenha sido apresentada oficialmente, as primeiras imagens do design da camisa de jogo fora de casa já começaram a circular, colocando a Nati firmemente no centro das atenções antes do torneio do próximo verão nos EUA, Canadá e México.

O vermelho e o branco, que compõem a identidade clássica da Suíça, ganham uma reinterpretação moderna neste ciclo, enquanto as cores alternativas que vazaram sugerem que a Puma está explorando novos caminhos para o uniforme de visitante. Antes do início da Copa do Mundo, veja aqui tudo o que você precisa saber sobre os uniformes titular e de visitante da Suíça, incluindo como são, quando serão lançados e quanto custarão.

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