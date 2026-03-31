Uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e, como sempre, a Seleção não está para brincadeiras.

Com cinco estrelas no peito e a história a seu favor, as expectativas são sempre altíssimas quando se trata do visual do Brasil no maior palco do futebol. A Nike respondeu combinando tradição com inovação, apresentando uma camisa titular que mantém as cores mais icônicas do futebol, ao lado de um uniforme alternativo ousado, com a marca Jordan, que leva o visual para uma nova direção.

De referências sutis a 1970 até um dos designs alternativos mais chamativos do torneio, a coleção do Brasil para 2026 já está dando o que falar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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