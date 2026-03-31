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Brazil 2026 World Cup kitsNike
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Divulgados os uniformes da Seleção Brasileira para 2026 – o icônico amarelo se une à ousada revolução da Jordan.

Os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e, como sempre, a Seleção não está para brincadeiras.

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Com cinco estrelas no peito e a história a seu favor, as expectativas são sempre altíssimas quando se trata do visual do Brasil no maior palco do futebol. A Nike respondeu combinando tradição com inovação, apresentando uma camisa titular que mantém as cores mais icônicas do futebol, ao lado de um uniforme alternativo ousado, com a marca Jordan, que leva o visual para uma nova direção.

De referências sutis a 1970 até um dos designs alternativos mais chamativos do torneio, a coleção do Brasil para 2026 já está dando o que falar.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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Loja: uniformes do Brasil para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Brazil 2026 World Cup home kitNike

    Equipamento titular do Brasil

    Não se mexe com um clássico — e o Brasil não mexeu. Trata-se de uma evolução refinada, e não de um redesenho, exatamente o que se esperaria da camisa mais icônica do futebol.

    A camisa titular de 2026 mantém a icônica base em “amarelo canário”, combinada com detalhes em verde e shorts azuis, dando continuidade a um visual que define o futebol da Copa do Mundo há gerações.

    Mas a Nike incorporou toques modernos. Um sutil padrão gráfico inspirado na bandeira brasileira distorcida percorre o tecido, enquanto detalhes em verde mais vivo nas laterais e nos ombros conferem à camisa um toque mais nítido e contemporâneo.

    Há também referências à história por toda parte. A paleta de cores e os detalhes se inspiram na lendária seleção de 1970, amplamente considerada uma das melhores equipes de todos os tempos.

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    Uniforme de visitante do Brasil

    Criado em colaboração com a Jordan Brand — uma novidade para o Brasil em uma Copa do Mundo —, o uniforme alternativo apresenta uma identidade nova e ousada.

    A camisa apresenta uma base azul marcante com grafismos em camadas e irregulares e listras tonais, criando um padrão dinâmico, quase abstrato, na parte da frente. Detalhes em amarelo e painéis laterais em azul-turquesa mantêm a referência à paleta tradicional do Brasil, enquanto o visual geral foi projetado para refletir energia, movimento e criatividade em campo.

    O conceito também aposta em um toque mais agressivo, com algumas versões do design inspiradas na natureza e na identidade ofensiva “perigosa” do Brasil. É uma peça marcante e um dos uniformes mais comentados de todo o ciclo de 2026.

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