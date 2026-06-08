Uniformes da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A camisa titular da República Democrática do Congo celebra a identidade tradicional da equipe com um toque vibrante e moderno, utilizando uma base em azul claro brilhante e marcante, há muito associada aos Leopards. A característica marcante é uma textura com estampa de leopardo tom sobre tom, totalmente personalizada e sublimada, e um padrão gráfico ondulado que percorre a metade inferior da camisa, fundindo-se perfeitamente com o tecido. Detalhes em vermelho vivo destacam a gola redonda e os punhos das mangas, refletindo as cores da bandeira nacional congolesa.

O emblema oficial da FECOFA ostenta-se orgulhosamente sobre o coração, encimado por duas estrelas em reconhecimento aos históricos títulos da AFCON de 1968 e 1974, enquanto a bandeira nacional está centralizada diretamente abaixo da gola, equilibrada pelo logotipo de diamante duplo da Umbro no lado direito do peito. Esta camisa é combinada com calções e meias azuis claros a condizer, completando o equipamento completo.











