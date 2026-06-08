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DR Congo kitsUmbro
Renuka Odedra

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Uniformes da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Divulgados os uniformes da RD do Congo para 2026

A coleção de uniformes da República Democrática do Congo, produzida pela Umbro, apresenta uma série de designs elegantes e inspirados na cultura local, criados para suas principais campanhas.

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Loja: Uniformes da República Democrática do Congo para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da República Democrática do Congo

    A camisa titular da República Democrática do Congo celebra a identidade tradicional da equipe com um toque vibrante e moderno, utilizando uma base em azul claro brilhante e marcante, há muito associada aos Leopards. A característica marcante é uma textura com estampa de leopardo tom sobre tom, totalmente personalizada e sublimada, e um padrão gráfico ondulado que percorre a metade inferior da camisa, fundindo-se perfeitamente com o tecido. Detalhes em vermelho vivo destacam a gola redonda e os punhos das mangas, refletindo as cores da bandeira nacional congolesa.

    O emblema oficial da FECOFA ostenta-se orgulhosamente sobre o coração, encimado por duas estrelas em reconhecimento aos históricos títulos da AFCON de 1968 e 1974, enquanto a bandeira nacional está centralizada diretamente abaixo da gola, equilibrada pelo logotipo de diamante duplo da Umbro no lado direito do peito. Esta camisa é combinada com calções e meias azuis claros a condizer, completando o equipamento completo.




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    Uniforme de visitante da República Democrática do Congo

    O uniforme de visitante da República Democrática do Congo apresenta uma estética elegante e clean, mantendo uma forte ligação visual com o design do uniforme titular. Com uma base branca clean, a parte inferior da camisa apresenta um atraente padrão geométrico em losangos que faz a transição do branco puro na parte superior para tons sutis de azul na parte inferior.

    Painéis em azul brilhante percorrem os ombros e as laterais, com detalhes em azul combinando na gola e nos punhos das mangas para harmonizar o visual. Esse visual alternativo, fresco e moderno, é complementado por shorts brancos e meias brancas combinando.


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    Terceiro uniforme da República Democrática do Congo

    Para o terceiro uniforme alternativo, a Umbro optou por um design contrastante, impactante e cheio de energia, que chama a atenção em campo. A camisa apresenta uma base vermelha sólida e intensa, mas troca os padrões do corpo dos outros uniformes por um design gráfico abstrato em amarelo marcante que cobre completamente as mangas e os ombros.

    Ele é realçado por uma gola redonda amarela marcante, juntamente com detalhes em branco e vermelho nos punhos das mangas. Assim como as camisas titular e reserva, ele apresenta um acabamento 3D em relevo de alta qualidade para a marca Umbro e os logotipos, com a bandeira nacional ocupando o centro do palco sob a gola.