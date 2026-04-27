Uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A Puma revelou os uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026, com os “All Whites” recebendo um conjunto de designs distintos, inspirados na cultura, na identidade e na paisagem natural de Aotearoa.

Combinando elementos tradicionais, como a samambaia prateada, com narrativas mais profundas inspiradas na cultura maori, os novos uniformes buscam refletir tanto a herança cultural quanto uma visão moderna e global, à medida que a Nova Zelândia se prepara para o cenário internacional.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs para jogos em casa e fora.

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