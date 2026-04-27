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New Zealand 2026 kitsPuma
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Nova Zelândia

A Puma revela os impressionantes uniformes da Nova Zelândia, inspirados na terra, no vento e na identidade do país

A Puma revelou os uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026, com os “All Whites” recebendo um conjunto de designs distintos, inspirados na cultura, na identidade e na paisagem natural de Aotearoa.

Combinando elementos tradicionais, como a samambaia prateada, com narrativas mais profundas inspiradas na cultura maori, os novos uniformes buscam refletir tanto a herança cultural quanto uma visão moderna e global, à medida que a Nova Zelândia se prepara para o cenário internacional.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo de 2026, incluindo os designs para jogos em casa e fora.

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Loja: Uniformes da Nova Zelândia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • New Zealand 2026 home kitPuma

    Uniforme da Nova Zelândia para jogos em casa

    O uniforme titular da Nova Zelândia para 2026 valoriza a identidade icônica do país, tendo como destaque um ousado padrão gráfico com samambaias prateadas que cobre toda a peça.

    A camisa é predominantemente preta, mantendo-se fiel ao paradoxo de identidade dos “All Whites”, com um padrão tonal que se estende pela frente e pelas costas, conferindo profundidade e textura ao uniforme.

    Este grafismo é inspirado no ambiente natural e no símbolo nacional do país, reforçando uma forte conexão com a paisagem e o patrimônio de Aotearoa. Detalhes em branco são usados no logotipo e no escudo da Puma, criando contraste com a base escura, enquanto “Aotearoa” aparece abaixo da gola traseira como uma referência sutil, mas significativa, à identidade nacional.

    Os uniformes da Nova Zelândia para 2026 foram lançados oficialmente em março de 2026 como parte do lançamento internacional mais amplo da Puma antes do torneio.


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    Uniforme de visitante da Nova Zelândia

    O uniforme de visitante segue uma linha mais expressiva, apresentando uma paleta de cores mais claras com profunda inspiração cultural.

    A camisa apresenta uma base branca com um padrão gráfico em espiral por toda a superfície, inspirado em Ngā Hau e Whā — os quatro ventos —, representando diferentes forças direcionais em toda a Nova Zelândia. Esse design fluido cria uma sensação de movimento pelo tecido, simbolizando o ar, a respiração e a conexão com a terra.

    Detalhes em preto aparecem no emblema, no logotipo e nos painéis laterais, enquanto “Aotearoa” aparece novamente na parte de trás da gola, ligando o design à identidade nacional.

    É um uniforme mais conceitual do que a versão para jogos em casa, oferecendo uma identidade visual distinta para o cenário global.