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Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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A adidas apresenta novos looks para a seleção da Escócia antes do tão esperado retorno à Copa do Mundo.

A preparação da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026 vai além de gols e eliminatórias — a Tartan Army agora conta com novos uniformes para torcer, enquanto o país se prepara para voltar ao cenário mundial após 28 anos. A adidas revelou oficialmente a nova camisa titular da Escócia, e os torcedores estão empolgados com a classificação da seleção para o grande evento que será disputado nos EUA, Canadá e México.

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Das cores da camisa titular inspiradas na bandeira escocesa às imagens divulgadas do ousado uniforme reserva, as roupas da Escócia para a Copa do Mundo combinam tradição com um toque moderno. Com a demanda pelo uniforme disparando drasticamente desde a classificação, aqui está o resumo completo dos uniformes titular e reserva da Escócia, seus cronogramas de lançamento e quanto custarão.

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Loja: uniformes da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da Escócia

    O uniforme titular da Escócia para a Copa do Mundo de 2026 já foi oficialmente lançado. A adidas e a Federação Escocesa de Futebol revelaram o novo design em azul-marinho escuro no dia 5 de novembro de 2025, com as camisetas chegando às lojas físicas e virtuais no dia 6 de novembro de 2025.

    A camisa titular remete ao orgulho nacional, com uma base em azul escuro apresentando motivos Saltire em relevo, uma referência ousada à famosa bandeira da Escócia, e um emblema centralizado que confere um toque levemente retrô. A adidas também aumentou a espessura das famosas Três Listras nos ombros, fazendo com que esta versão pareça renovada, mas mantendo-se fiel à tradição.

    A demanda por pesquisas sobre o uniforme da Escócia já disparou após a classificação da equipe, com varejistas relatando picos enormes de interesse e consultas sobre camisas titulares e réplicas.

    As réplicas da camisa titular custam cerca de £75 nos principais mercados, com tamanhos para jovens e crianças disponíveis a preços mais baixos nas lojas oficiais, além da opção de adicionar letras personalizadas no checkout.

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  • Uniforme de visitante da Escócia

    Embora o uniforme titular já esteja disponível e se esgotando rapidamente, o uniforme alternativo da Escócia para a Copa do Mundo de 2026 ainda não foi lançado oficialmente, mas surgiram vários vazamentos que dão aos torcedores uma boa ideia do que está por vir. Segundo relatos, o lançamento da camisa alternativa está previsto para março de 2026, em linha com o cronograma habitual da adidas para a Copa do Mundo.

    As primeiras imagens que circulam online mostram uma marcante cor de base “Trace Scarlet” (coral claro) combinada com detalhes em azul-marinho e finas listras na mesma cor, uma novidade em relação às paletas habituais dos uniformes de visitante. O estilo de inspiração retrô, comparado ao uniforme da Umbro da Escócia de 1999, mas com o toque da adidas, já gerou um debate animado entre os torcedores.

    Assim como nos lançamentos dos uniformes alternativos de outras seleções, espera-se que os preços reflitam a estrutura da camisa titular assim que os valores oficiais forem confirmados, com os preços de varejo provavelmente definidos de acordo com a região e o revendedor. Fique de olho na primavera de 2026 para o lançamento completo e as opções de pré-venda.

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