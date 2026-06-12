Uniformes da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O uniforme titular da Escócia para a Copa do Mundo de 2026 já foi oficialmente lançado. A adidas e a Federação Escocesa de Futebol revelaram o novo design em azul-marinho escuro no dia 5 de novembro de 2025, com as camisetas chegando às lojas físicas e virtuais no dia 6 de novembro de 2025.

A camisa titular remete ao orgulho nacional, com uma base em azul escuro apresentando motivos Saltire em relevo, uma referência ousada à famosa bandeira da Escócia, e um emblema centralizado que confere um toque levemente retrô. A adidas também aumentou a espessura das famosas Três Listras nos ombros, fazendo com que esta versão pareça renovada, mas mantendo-se fiel à tradição.

A demanda por pesquisas sobre o uniforme da Escócia já disparou após a classificação da equipe, com varejistas relatando picos enormes de interesse e consultas sobre camisas titulares e réplicas.

As réplicas da camisa titular custam cerca de £75 nos principais mercados, com tamanhos para jovens e crianças disponíveis a preços mais baixos nas lojas oficiais, além da opção de adicionar letras personalizadas no checkout.