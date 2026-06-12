Uniformes da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A preparação da Escócia para a Copa do Mundo da FIFA 2026 vai além de gols e eliminatórias — a Tartan Army agora conta com novos uniformes para torcer, enquanto o país se prepara para voltar ao cenário mundial após 28 anos. A adidas revelou oficialmente a nova camisa titular da Escócia, e os torcedores estão empolgados com a classificação da seleção para o grande evento que será disputado nos EUA, Canadá e México.
Das cores da camisa titular inspiradas na bandeira escocesa às imagens divulgadas do ousado uniforme reserva, as roupas da Escócia para a Copa do Mundo combinam tradição com um toque moderno. Com a demanda pelo uniforme disparando drasticamente desde a classificação, aqui está o resumo completo dos uniformes titular e reserva da Escócia, seus cronogramas de lançamento e quanto custarão.
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