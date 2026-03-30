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Croatia WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Traduzido por

Uniformes da Croácia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Divulgados os uniformes da Croácia para 2026 — xadrez icônico combina com um toque retrô

Os uniformes da Croácia para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e, como sempre, o icônico padrão xadrez está presente. 

Uniformes da Croáciajá disponíveisna NikeShop

Você reconhece o visual característico de um uniforme da Croácia assim que o vê, e para a Copa do Mundo de 2026, a Nike se inspirou em um momento decisivo da história do futebol do país: a icônica partida de 1990 contra os Estados Unidos. Na época, a Croácia estava entrando no cenário mundial com uma nova identidade e um orgulho inconfundível. 

Mais de 35 anos depois, a coleção homenageia essa era formativa, reconectando a ascensão da Croácia como nação do futebol com a confiança e a consistência que ela carrega hoje. O design reflete continuidade, resiliência e a força duradoura da identidade croata.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Croácia para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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Loja: Uniformes da Croácia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Equipamento titular da Croácia

    O uniforme titular traz de volta o clássico padrão xadrez da Croácia em uma escala menor e mais refinada, fazendo uma forte referência ao design de 1990, ao mesmo tempo em que o atualiza para o futebol moderno. A execução não é uma réplica direta, mas sim uma reinterpretação fiel que preserva o espírito e o impacto visual do original. O resultado é um uniforme titular que se torna instantaneamente reconhecível, mas contemporâneo — equilibrando a tradição com a precisão orientada para o desempenho e honrando um momento que moldou a história do futebol croata.

    Uniformes da Croáciajá disponíveisna NikeShop

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Uniforme de visitante da Croácia

    O uniforme de visitante apresenta uma versão mais escura e sóbria da mesma identidade. O padrão xadrez característico é mantido e reinterpretado em uma combinação de tons de azul, criando um forte contraste visual ao mesmo tempo em que mantém a continuidade com o uniforme titular. Essa versão mais escura transmite uma presença mais serena e imponente, posicionando o uniforme de visitante como uma contrapartida moderna que complementa o uniforme titular, ao mesmo tempo em que se destaca com confiança por si só.

    Equipamentos da Croáciajá disponíveisna NikeShop

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