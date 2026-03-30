Uniformes da Croácia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Croácia para a Copa do Mundo de 2026 já chegaram e, como sempre, o icônico padrão xadrez está presente.

Você reconhece o visual característico de um uniforme da Croácia assim que o vê, e para a Copa do Mundo de 2026, a Nike se inspirou em um momento decisivo da história do futebol do país: a icônica partida de 1990 contra os Estados Unidos. Na época, a Croácia estava entrando no cenário mundial com uma nova identidade e um orgulho inconfundível.

Mais de 35 anos depois, a coleção homenageia essa era formativa, reconectando a ascensão da Croácia como nação do futebol com a confiança e a consistência que ela carrega hoje. O design reflete continuidade, resiliência e a força duradoura da identidade croata.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Croácia para a Copa do Mundo de 2026, incluindo detalhes do design, datas de lançamento e preços.

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