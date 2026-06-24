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Qatar 2026 World Cup kit adidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Copa do Mundo de 2026 no Catar: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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O Catar revela novos uniformes da adidas, à medida que começam os preparativos para mais uma Copa do Mundo.

O Catar pode não ser o anfitrião desta vez, mas os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já estão bem avançados, e isso inclui um conjunto totalmente novo de uniformes. A adidas revelou sua maior coleção de uniformes de titular para uma Copa do Mundo de todos os tempos, com o mais novo uniforme do Catar fazendo sua estreia discretamente ao lado das maiores potências do esporte.

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Depois de fazer história como anfitrião em 2022, o Catar buscará mais uma vez causar impacto no cenário global na América do Norte. Desde as cores refinadas do uniforme titular, enraizadas na identidade nacional, até um design do uniforme alternativo que vazou e segue o estilo moderno da adidas, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes titular e alternativo do Catar, incluindo datas de lançamento e preços previstos.

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Loja: Uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Catar

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    Uniforme titular do Catar

    O uniforme titular da Copa do Mundo de 2026 no Catar foi apresentado oficialmente pela adidas em novembro de 2025, como parte do lançamento completo das camisas titulares das federações antes do torneio. O design segue de perto a paleta tradicional do Catar, apresentando uma base sóbria realçada por detalhes em marrom escuro, cor há muito associada à bandeira nacional e à identidade do futebol do país.

    Gráficos sutis em tons semelhantes são incorporados ao tecido, inspirados em padrões do Oriente Médio e texturas do deserto, conferindo à camisa um toque refinado e minimalista. O modelo moderno da adidas garante uma silhueta aerodinâmica, enquanto o emblema e as Três Listras permanecem discretos, dando continuidade à estética elegante do uniforme do Catar, em vez de uma reinvenção dramática.

    A camisa titular já está disponível em lojas selecionadas, com as versões para torcedores custando normalmente entre £80 e £90 / €90, enquanto as edições oficiais de jogo têm preços mais altos, dependendo do mercado e do tamanho.

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  • Uniforme de visitante do Catar

    Embora o uniforme titular já seja oficial, o uniforme de visitante do Catar para a Copa do Mundo de 2026 só veio à tona por meio de vazamentos na internet, colocando-o entre uma onda de designs de seleções nacionais ainda não divulgados antes do torneio. De acordo com as primeiras imagens, espera-se que a camisa de visitante tenha uma base em tom de areia clara ou bege, complementada por detalhes contrastantes em marrom e tons mais escuros.

    O design vazado está alinhado com o tema mais amplo dos uniformes de visitante da adidas para 2026, que introduz experimentações de cores mais ousadas e referências à tradição de várias nações. Para o Catar, isso se traduz em um visual que faz uma referência sutil aos tons do deserto, ao mesmo tempo em que oferece um claro contraste visual com a tradicional camisa branca de jogo em casa.

    Espera-se que o uniforme de visitante seja lançado oficialmente em março de 2026, em linha com o cronograma padrão da adidas para o lançamento de uniformes de visitante da Copa do Mundo. Prevê-se que o preço seja semelhante ao da camisa titular, com as edições para torcedores provavelmente custando entre £80 e £90 / €90 após o lançamento.

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