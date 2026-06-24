Uniformes da Copa do Mundo de 2026 no Catar: titular, visitante, datas de lançamento e preços

O Catar pode não ser o anfitrião desta vez, mas os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já estão bem avançados, e isso inclui um conjunto totalmente novo de uniformes. A adidas revelou sua maior coleção de uniformes de titular para uma Copa do Mundo de todos os tempos, com o mais novo uniforme do Catar fazendo sua estreia discretamente ao lado das maiores potências do esporte.

Depois de fazer história como anfitrião em 2022, o Catar buscará mais uma vez causar impacto no cenário global na América do Norte. Desde as cores refinadas do uniforme titular, enraizadas na identidade nacional, até um design do uniforme alternativo que vazou e segue o estilo moderno da adidas, aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes titular e alternativo do Catar, incluindo datas de lançamento e preços previstos.

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Loja: Uniformes da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Catar