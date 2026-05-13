Uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

As camisas da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 prometem chamar a atenção, combinando simbolismo cultural com a tecnologia de ponta da adidas. A nova coleção une materiais de desempenho inovadores com referências à identidade colombiana, oferecendo aos torcedores um visual renovado que também carrega um significado profundo.

O uniforme titular, já lançado oficialmente, celebra a rica herança artística do país por meio de visuais inspirados no realismo mágico. Com a Copa do Mundo voltando à América do Norte e a empolgação crescendo em todo o continente, a linha de uniformes de 2026 dos Cafeteros já está atraindo grande atenção dos torcedores. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

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Compre: uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026