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Colombia World Cup 26 kit - Diazadidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Colômbia
Copa do Mundo

Colômbia apresenta uniforme para a Copa do Mundo inspirado no realismo mágico e no orgulho nacional

As camisas da Colômbia para a Copa do Mundo de 2026 prometem chamar a atenção, combinando simbolismo cultural com a tecnologia de ponta da adidas. A nova coleção une materiais de desempenho inovadores com referências à identidade colombiana, oferecendo aos torcedores um visual renovado que também carrega um significado profundo.

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O uniforme titular, já lançado oficialmente, celebra a rica herança artística do país por meio de visuais inspirados no realismo mágico. Com a Copa do Mundo voltando à América do Norte e a empolgação crescendo em todo o continente, a linha de uniformes de 2026 dos Cafeteros já está atraindo grande atenção dos torcedores. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

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Compre: uniformes da Colômbia para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Uniforme titular da Colômbia

    A camisa titular da Colômbia apresenta o tradicional amarelo brilhante do país, realçado por detalhes em vermelho e azul, formando uma identidade tricolor imediatamente reconhecível. Inspirada no realismo mágico, a camisa incorpora um sutil padrão de borboletas por todo o tecido, uma homenagem às borboletas amarelas que ficaram famosas na literatura de Gabriel García Márquez, simbolizando transformação, esperança e a mistura única de fantasia e realidade da Colômbia. O uniforme é combinado com calções azuis e meias vermelhas, completando o visual clássico colombiano.

    A réplica do uniforme custa £90, com a versão autêntica disponível por £120.

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    Uniforme de visitante da Colômbia

    A camisa de visitante celebra a biodiversidade única da Colômbia, combinando a paleta de cores de suas duas costas. O design apresenta um padrão repetitivo em toda a peça que mistura os tons mais escuros de azul do Oceano Pacífico com os mais claros do Mar do Caribe, ganhando vida por meio de linhas verticais escalonadas. Um detalhe em amarelo vivo nas três listras, nos punhos e nos logotipos se repete na palavra “COLOMBIA” na parte de trás do pescoço, evocando um sentimento de orgulho e conexão com sua terra. 

    A réplica do uniforme custa £90, com a versão autêntica disponível por £120.

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