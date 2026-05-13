Uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

Os uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 marcam o fim de uma era. A Adidas apresenta um design profundamente enraizado na rica história do futebol do país, ao mesmo tempo em que dá início a um canto do cisne antes de uma grande mudança de fornecedor.
A camisa titular transmite o espírito das conquistas do passado, com motivos repetitivos de losangos e chevrons inspirados nos icônicos uniformes vencedores de torneios da Alemanha. Juntamente com uma opção ousada para o jogo fora de casa, esses uniformes combinam nostalgia, alto desempenho e orgulho nacional.