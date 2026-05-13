Uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

A camisa titular é uma homenagem moderna às camisas mais lendárias da Alemanha em Copas do Mundo. Uma base branca e clean serve de tela para um marcante padrão tricolor em losangos e ziguezagues nas cores preto, vermelho e dourado — fazendo referência aos desenhos das camisas campeãs das Copas do Mundo de 1990 e 2014. Quatro estrelas acima do emblema comemoram as vitórias da Alemanha na Copa do Mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014.

Completam o visual shorts pretos e meias brancas, que também refletem o motivo de diamantes, um acabamento coeso que une tradição e modernidade.

O uniforme titular foi lançado oficialmente em 6 de novembro de 2025, disponível na loja global da adidas, na loja oficial da DFB e em lojas selecionadas. O preço da camisa titular é de £ 120 para a camisa autêntica e £ 85 para a réplica.