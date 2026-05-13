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adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Traduzido por

Uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026: titular, visitante, datas de lançamento e preços

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Camisas de futebol
Alemanha
Copa do Mundo

Um clássico moderno: o uniforme da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 faz referência às lendárias vitórias do passado.

Os uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 marcam o fim de uma era. A Adidas apresenta um design profundamente enraizado na rica história do futebol do país, ao mesmo tempo em que dá início a um canto do cisne antes de uma grande mudança de fornecedor.

A camisa titular transmite o espírito das conquistas do passado, com motivos repetitivos de losangos e chevrons inspirados nos icônicos uniformes vencedores de torneios da Alemanha. Juntamente com uma opção ousada para o jogo fora de casa, esses uniformes combinam nostalgia, alto desempenho e orgulho nacional.

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Loja: Uniformes da Alemanha para a Copa do Mundo da FIFA 2026

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    Equipamento titular da Alemanha

    A camisa titular é uma homenagem moderna às camisas mais lendárias da Alemanha em Copas do Mundo. Uma base branca e clean serve de tela para um marcante padrão tricolor em losangos e ziguezagues nas cores preto, vermelho e dourado — fazendo referência aos desenhos das camisas campeãs das Copas do Mundo de 1990 e 2014. Quatro estrelas acima do emblema comemoram as vitórias da Alemanha na Copa do Mundo em 1954, 1974, 1990 e 2014.

    Completam o visual shorts pretos e meias brancas, que também refletem o motivo de diamantes, um acabamento coeso que une tradição e modernidade.

    O uniforme titular foi lançado oficialmente em 6 de novembro de 2025, disponível na loja global da adidas, na loja oficial da DFB e em lojas selecionadas. O preço da camisa titular é de £ 120 para a camisa autêntica e £ 85 para a réplica.

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    Uniforme de visitante da Alemanha

    Dando continuidade à linguagem visual do uniforme titular, as listras diagonais são reinterpretadas como um padrão que cobre toda a peça em azul-marinho, formando uma repetição rítmica de três formas entrelaçadas. A paleta de cores combina tons de diferentes épocas da história da DFB. Ela traz uma referência aos clássicos moletons azuis com zíper de um quarto usados em 1954, bem como às clássicas camisetas de treino azuis e brancas das décadas de 60, 70 e 80, enquanto os detalhes em azul-turquesa remetem às roupas de treino com cores ousadas dos anos 90. Tudo projetado para criar um efeito visual marcante e forte. Uma sutil etiqueta com a bandeira na bainha da camisa celebra a parceria de longa data entre a adidas e a Alemanha desde 1954.

    O preço da camisa titular é de £120 para a camisa autêntica e £85 para a réplica.

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