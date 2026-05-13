A África do Sul volta à Copa do Mundo da FIFA 2026 após 16 anos, e com isso surge uma nova onda de entusiasmo em torno dos uniformes, já que a seleção nacional inicia uma nova parceria com a adidas a partir de 2026. Inspirado na inesquecível camisa de 2010, o uniforme titular é um símbolo de orgulho neste momento decisivo para o futebol sul-africano, e o novo design homenageia esse legado ao mesmo tempo em que entra com confiança em uma nova era.
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