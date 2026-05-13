A parceria da África do Sul com a adidas, com início em 2026, começa com um novo uniforme titular tanto para a Bafana Bafana quanto para a Banyana Banyana. O design é uma evolução ousada de um modelo icônico que captura o espírito do futebol sul-africano.

A camisa titular 2026/27 mantém a inconfundível base amarela com detalhes em verde, uma paleta de cores sinônimo de orgulho nacional. Detalhes sofisticados e uma construção refinada modernizam a silhueta, resultando em uma camisa voltada para o desempenho, criada para atender às exigências do futebol global atual.

Mais notavelmente, o design atualizado presta homenagem às 12 línguas oficiais da África do Sul — um reflexo poderoso da diversidade, unidade e amor compartilhado pela nação pelo futebol. Os elementos gráficos sutis tecidos no tecido simbolizam as muitas vozes que se unem nos estádios por todo o país e ao redor do mundo. Os preços ficam em aproximadamente £85 para a réplica para adultos, £120 para a versão autêntica de jogador e cerca de £60 para crianças, dependendo do revendedor.