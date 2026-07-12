Uma vitória suja e um constrangimento para Tuchel... Caos e tensão no covil dos Três Leões

Nem Harry Kane, nem Marcus Rashford, nem Anthony Gordon: após a classificação da Inglaterra para as semifinais da Copa do Mundo, todos os holofotes se voltaram para Jude Bellingham.

O astro do Real Madrid recuperou seu melhor nível no torneio, elevando sua contagem para 6 gols, após marcar dois contra a Noruega, o que levou a seleção dos “Três Leões” a reverter o placar e garantir a classificação para as semifinais.

Bellingham marcou o gol de empate após receber um passe de Gordon, avançar para dentro da área e chutar rasteiro para o fundo da rede; em seguida, marcou o gol da vitória aproveitando um erro grave do goleiro Orian Niland.

O jornal “Sport” mencionou em uma reportagem que o desempenho de Bellingham foi tão notável que ele não hesitou em criticar diretamente seu técnico, Thomas Tuchel, contestando suas declarações sobre o desempenho da seleção inglesa e pedindo que ele contribuísse para criar um clima positivo dentro da equipe.