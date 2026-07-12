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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma vitória suja e um constrangimento para Tuchel... Caos e tensão no covil dos Três Leões

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Bellingham
T. Tuchel
Noruega
England

Nem Harry Kane, nem Marcus Rashford, nem Anthony Gordon: após a classificação da Inglaterra para as semifinais da Copa do Mundo, todos os holofotes se voltaram para Jude Bellingham. 

O astro do Real Madrid recuperou seu melhor nível no torneio, elevando sua contagem para 6 gols, após marcar dois contra a Noruega, o que levou a seleção dos “Três Leões” a reverter o placar e garantir a classificação para as semifinais.

Bellingham marcou o gol de empate após receber um passe de Gordon, avançar para dentro da área e chutar rasteiro para o fundo da rede; em seguida, marcou o gol da vitória aproveitando um erro grave do goleiro Orian Niland.

O jornalSport” mencionou em uma reportagem que o desempenho de Bellingham foi tão notável que ele não hesitou em criticar diretamente seu técnico, Thomas Tuchel, contestando suas declarações sobre o desempenho da seleção inglesa e pedindo que ele contribuísse para criar um clima positivo dentro da equipe.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tensão no elenco da Inglaterra

    Tuchel havia declarado anteriormente que não gostou do desempenho da seleção da Inglaterra contra a Noruega, declarações que não foram bem recebidas no vestiário e que geraram um clima de tensão, apesar de a equipe ter chegado às semifinais.

    Na zona mista, em resposta a uma pergunta sobre as críticas do técnico, Jude Bellingham disse: “As críticas de Tuchel ao nosso jogo? Talvez ele não saiba o que é jogar nessas condições contra Haaland, Ødegaard, Nosa e Sorloth... Não é um time fácil de enfrentar”.

    O astro inglês não parou por aí e dirigiu outra mensagem ao seu técnico, enquanto todos começavam a se concentrar no confronto contra a Argentina na semifinal, dizendo: “Estamos tentando criar um clima positivo, e acho que devemos continuar fazendo isso”.

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Às vezes, é preciso vencer de forma desleal

    Parecia que Bellingham estava incomodado com Tuchel, mesmo antes de ser questionado sobre o estilo de jogo. Ele foi questionado primeiro sobre as declarações do técnico, que afirmou que a Inglaterra teve sorte na partida, e respondeu laconicamente: “Sem comentários”.

    Bellingham acrescentou: “Não vamos vencer todas as partidas esmagando o adversário ou trocando mil passes. Às vezes, você precisa vencer de forma suja, e foi isso que fizemos”.

    Ele concluiu suas declarações com uma observação que reflete que sua relação com o técnico alemão não parece estar das melhores.

    Na verdade, Tuchel não considerava que Bellingham merecesse uma vaga no time titular antes do início da Copa do Mundo, tendo deixado claro que ele teria de disputar a posição com Morgan Rogers e ameaçado mantê-lo no banco de reservas caso não provasse seu valor.

    Mas Jude Bellingham voltou com tudo no torneio e recuperou seu melhor nível, tornando-se o principal líder da seleção da Inglaterra após uma temporada extremamente difícil com o Real Madrid.

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