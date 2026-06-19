Uma vítima inocente... Rafinha no centro das críticas por causa de Ancelotti e Vinícius

A imagem da seleção brasileira foi bastante prejudicada após sua primeira partida na Copa do Mundo, e o técnico Carlo Ancelotti se prepara para fazer mudanças na escalação contra o Haiti.

Isso ocorre em meio a dúvidas sobre a participação do ponta Rafinha, que treinou nos últimos dias em ritmo menor do que seus companheiros.

O Brasil não tem outra opção a não ser vencer o Haiti por uma diferença confortável para recuperar a confiança de sua torcida, após o empate em 1 a 1 com o Marrocos na primeira rodada da fase de grupos.

O jornal “Sport” informou que o plano de Ancelotti, que já anunciou sua intenção de fazer mudanças, consiste em aproveitar o tempo durante o torneio para chegar à escalação ideal, que ele ainda não encontrou.

Nos últimos seis dias, Ancelotti testou mais de uma formação, e tudo indica que ele poderá voltar ao esquema 4-2-4 com o qual iniciou sua trajetória com a Seleção Brasileira, apostando em uma formação ofensiva com o objetivo de golear o Haiti e alcançar a maior diferença de gols possível.

Já Rafinha, que se tornou alvo de críticas contundentes da torcida brasileira e da mídia, não tem mais garantida sua vaga no time titular.