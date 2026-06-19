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Uma vítima inocente... Rafinha no centro das críticas por causa de Ancelotti e Vinícius

Especiais e Opinião
Brasil x Haiti
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Haiti
Copa do Mundo
Raphinha
C. Ancelotti
Vinicius Junior
Brasil

A imagem da seleção brasileira foi bastante prejudicada após sua primeira partida na Copa do Mundo, e o técnico Carlo Ancelotti se prepara para fazer mudanças na escalação contra o Haiti.

Isso ocorre em meio a dúvidas sobre a participação do ponta Rafinha, que treinou nos últimos dias em ritmo menor do que seus companheiros.

O Brasil não tem outra opção a não ser vencer o Haiti por uma diferença confortável para recuperar a confiança de sua torcida, após o empate em 1 a 1 com o Marrocos na primeira rodada da fase de grupos.

O jornal “Sport” informou que o plano de Ancelotti, que já anunciou sua intenção de fazer mudanças, consiste em aproveitar o tempo durante o torneio para chegar à escalação ideal, que ele ainda não encontrou.

Nos últimos seis dias, Ancelotti testou mais de uma formação, e tudo indica que ele poderá voltar ao esquema 4-2-4 com o qual iniciou sua trajetória com a Seleção Brasileira, apostando em uma formação ofensiva com o objetivo de golear o Haiti e alcançar a maior diferença de gols possível.

Já Rafinha, que se tornou alvo de críticas contundentes da torcida brasileira e da mídia, não tem mais garantida sua vaga no time titular. 

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ravenia treina em um ritmo diferente

    Ancelotti experimentou escalar Gabriel Martinelli como meio-campista ofensivo pela esquerda e Luis Henrique como ponta. 

    Rafinha também treinou esta semana, em um ritmo diferente dos companheiros, devido a bolhas nos pés.

    O jogador com a camisa número 11 precisa dar uma resposta forte para calar seus críticos, e parece estar pagando o preço pelas constantes mudanças feitas pelo técnico italiano, que o utiliza como uma peça tática multifuncional: às vezes, ele o escala como meio-campista ofensivo pela esquerda para cobrir as jogadas de Vinícius, e, em outras ocasiões, como ponta direita para dar cruzamentos à equipe, mas ele permanece distante da criação de jogadas e de um impacto real.

    O jornal “Sport” destacou que o cerne do problema é que Ancelotti não trata Ravinia da mesma forma que trata Vinícius, já que reduziu seu papel dentro da equipe e lhe atribuiu funções táticas secundárias que limitam seu potencial e dificultam que ele se destaque e faça a diferença.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mudanças previstas na escalação do Brasil

    Já o jogador mais cotado para sair da escalação titular é Casemiro, que sofreu críticas severas após o caos vivido no primeiro tempo contra o Marrocos e foi obrigado a deixar o campo no intervalo. 

    Espera-se que Fabinho substitua Casemiro, assim como aconteceu no segundo tempo contra os Leões do Atlas, quando o desempenho do Brasil melhorou visivelmente e conseguiu conter a perda de controle no meio-campo.

    Caso opte pelo esquema 4-2-4, Lucas Paquetá perderá sua vaga na escalação para o ponta Luis Henrique, que reforçará a lateral direita.

    Já no ataque, apesar das críticas, Ancelotti pode dar novamente confiança a Igor Thiago em vez de Matheus Cunha. 

    Já o atacante do Real Madrid, Endrick, que se tornou o queridinho da torcida brasileira, continuará sendo a terceira opção no ataque.

    Já na defesa, espera-se que Danilo ocupe a posição de lateral-direito após o fracasso da experiência de escalar o zagueiro Ibáñez nessa função, experiência que não deve se repetir durante o torneio.

    Já na lateral esquerda, Douglas Santos, jogador que vem apresentando um desempenho mediano pelo Zenit, da Rússia, continuará como titular no lugar de Alex Sandro, que está na reta final da carreira e já não possui a mesma forma física e força de antes.

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