A iminência da chegada de Zinedine Zidane ao comando da seleção francesa coincide com o melhor momento técnico dos Bleus, sob o comando de Didier Deschamps.

Deschamps se prepara para deixar a seleção francesa após apenas duas partidas, enquanto a passagem do cargo para Zidane já está praticamente decidida, apesar de ainda não ter sido anunciada oficialmente.

O jornal “AS” informou, em uma reportagem, que Zidane chegará à seleção francesa no momento considerado o melhor em termos futebolísticos, depois que Deschamps conseguiu promover uma clara transformação no estilo de jogo dos “Galo”.

Depois de a seleção francesa ter se acostumado a alcançar resultados com um desempenho mais prático do que espetacular, a equipe passou a manter sua eficácia ofensiva, apresentando um nível técnico mais convincente e uma melhora notável no desempenho coletivo.

Zidane assumirá a missão no auge do nível técnico da seleção francesa, o que pode ser visto como um grande desafio devido às elevadas expectativas, ou como uma oportunidade ideal para dar continuidade ao que já foi conquistado.

Além disso, a evolução promovida por Deschamps pode proporcionar a Zidane uma base sólida para aproveitar o enorme potencial ofensivo da seleção francesa, graças à abundância de craques no ataque, permitindo-lhe dar continuidade ao sucesso e desenvolver ainda mais a equipe.