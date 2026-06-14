Uma proposta chocante que incita Bruno a se rebelar contra Ronaldo

A jornalista britânica Angelina Kelly, da rádio talkSPORT, apresentou uma opinião polêmica ao sugerir que Bruno Fernandes recusasse jogar pela seleção de Portugal, a menos que Cristiano Ronaldo fosse excluído da escalação titular durante a Copa do Mundo.
Essa proposta surge num momento em que a Portugal é vista como uma das principais candidatas ao título, enquanto Bruno chega ao torneio como o principal pilar criativo da equipe do técnico Roberto Martínez.
Apesar das expectativas de que Ronaldo, de 41 anos, lidere o ataque de Portugal, sua capacidade de marcar gols tornou-se motivo de preocupação para alguns.
Angelina Kelly expressou sua opinião de forma contundente, considerando que a presença de Ronaldo prejudica a seleção portuguesa.
O jornal A Bola publicou as declarações de Angelina, que disse: “Ronaldo não esteve no nível exigido na Euro 2024 e talvez também não tenha estado na última Copa do Mundo. Estamos agora em 2026 e ele simplesmente não quer parar”.
Ela acrescentou que algumas das chances que ele desperdiçou nos amistosos foram “um pouco embaraçosas”.