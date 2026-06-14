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Uma proposta chocante que incita Bruno a se rebelar contra Ronaldo

Copa do Mundo
Portugal
C. Ronaldo
B. Fernandes
Portugal

A jornalista britânica Angelina Kelly, da rádio talkSPORT, apresentou uma opinião polêmica ao sugerir que Bruno Fernandes recusasse jogar pela seleção de Portugal, a menos que Cristiano Ronaldo fosse excluído da escalação titular durante a Copa do Mundo.

Essa proposta surge num momento em que a Portugal é vista como uma das principais candidatas ao título, enquanto Bruno chega ao torneio como o principal pilar criativo da equipe do técnico Roberto Martínez.

Apesar das expectativas de que Ronaldo, de 41 anos, lidere o ataque de Portugal, sua capacidade de marcar gols tornou-se motivo de preocupação para alguns. 

Angelina Kelly expressou sua opinião de forma contundente, considerando que a presença de Ronaldo prejudica a seleção portuguesa.

O jornal A Bola publicou as declarações de Angelina, que disse: “Ronaldo não esteve no nível exigido na Euro 2024 e talvez também não tenha estado na última Copa do Mundo. Estamos agora em 2026 e ele simplesmente não quer parar”.

Ela acrescentou que algumas das chances que ele desperdiçou nos amistosos foram “um pouco embaraçosas”.

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    Ronaldo e as chances de Portugal de conquistar a Copa do Mundo

    Ela destacou: “A Federação Portuguesa está obcecada demais com o dinheiro que Ronaldo traz. Alguém precisa tomar uma atitude e pôr fim a essa farsa”.

    E ela enfatizou: “Parece que Roberto Martínez aceitou a ideia de que treinar a seleção de Portugal significa escolher Ronaldo como condição essencial”.

    Kelly sugeriu uma medida drástica por parte de um dos principais jogadores da seleção, dizendo “Bruno Fernandes, como um dos jogadores titulares, deve ir até Roberto Martínez e dizer que Ronaldo não pode fazer parte da escalação titular; caso contrário, ele deixará a seleção e voltará para casa, pois Ronaldo está destruindo suas chances e as de todos os seus companheiros de conquistar a Copa do Mundo”.

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