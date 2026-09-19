A conta "ESPN Insight", na plataforma X, destacou que o Arsenal não sofria uma derrota por três gols ou mais no Campeonato Inglês desde que perdeu por 3 a 0 para o próprio Brighton em 14 de maio de 2023: uma ironia!









Por sua vez, a conta "Bleacher Report" confirmou que a sequência de vitórias do Arsenal no Campeonato, que chegou a nove jogos consecutivos, foi interrompida com a derrota por 3 a 0, apontando ainda que o time não perdia uma partida na competição por três gols ou mais desde o confronto com o Brighton em maio de 2023.









Segundo as estatísticas do "Mister Chip", esta foi a primeira derrota do Arsenal em uma partida oficial por três gols ou mais desde 14 de maio de 2023, já que, desde aquela derrota, o time disputou 182 jogos oficiais, com 118 vitórias, 37 empates e 27 derrotas, sem sofrer nenhuma derrota por diferença superior a dois gols.

A "Squawka" acrescentou que o Arsenal sofreu ao menos três gols e perdeu no Campeonato pela primeira vez desde a derrota por 3 a 2 para o Manchester United em janeiro passado, e que esta é a primeira partida em que o time perde no Campeonato sem marcar gols desde 31 de agosto de 2025, quando caiu por 1 a 0 diante do Liverpool.