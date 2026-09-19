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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Uma noite para esquecer: o Arsenal revive o pesadelo de 2023

Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
P. Gross
England
Alemanha

O Brighton consolida o tabu dos atuais campeões

A partida entre Brighton e Arsenal registrou números lamentáveis para o campeão da Premier League, em contraste com um desempenho notável dos donos da casa e de seus astros.

O confronto, disputado no sábado, pela quinta rodada da Premier League, terminou com a vitória do Brighton por 3 a 0, em uma atuação apagada do atual campeão.

O Arsenal esteve completamente ausente em campo na partida de hoje, com uma defesa extremamente confusa, além de um meio-campo e um ataque frágeis, o que permitiu aos donos da casa controlar o jogo, que por pouco não terminou com um placar ainda maior.

  • Paradoxo do Brighton: Arsenal vacila em noite para se esquecer

    A conta "ESPN Insight", na plataforma X, destacou que o Arsenal não sofria uma derrota por três gols ou mais no Campeonato Inglês desde que perdeu por 3 a 0 para o próprio Brighton em 14 de maio de 2023: uma ironia!



    Por sua vez, a conta "Bleacher Report" confirmou que a sequência de vitórias do Arsenal no Campeonato, que chegou a nove jogos consecutivos, foi interrompida com a derrota por 3 a 0, apontando ainda que o time não perdia uma partida na competição por três gols ou mais desde o confronto com o Brighton em maio de 2023.



    Segundo as estatísticas do "Mister Chip", esta foi a primeira derrota do Arsenal em uma partida oficial por três gols ou mais desde 14 de maio de 2023, já que, desde aquela derrota, o time disputou 182 jogos oficiais, com 118 vitórias, 37 empates e 27 derrotas, sem sofrer nenhuma derrota por diferença superior a dois gols.

    A "Squawka" acrescentou que o Arsenal sofreu ao menos três gols e perdeu no Campeonato pela primeira vez desde a derrota por 3 a 2 para o Manchester United em janeiro passado, e que esta é a primeira partida em que o time perde no Campeonato sem marcar gols desde 31 de agosto de 2025, quando caiu por 1 a 0 diante do Liverpool.

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  • A terceira: o fantasma dos grandes e dos atuais campeões

    Do outro lado, o Brighton conquistou mais uma vitória sobre os grandes da Premier League, ao superar o Manchester United e o Arsenal em duas partidas consecutivas, de acordo com a CBS Sport.

    A conta do site "Bleacher Report" no X também destacou que o Brighton manteve o costume de vencer o campeão da Premier League em seu próprio campo pela terceira temporada consecutiva.



    A goleada por 3 a 0 diante do Arsenal vem apenas alguns dias após o Brighton reagir contra o Manchester United e vencê-lo por 3 a 2 na Copa da Liga, enquanto o "Bleacher Report" esclareceu que a equipe marcou 16 gols em seus cinco primeiros jogos na liga, o maior número na competição até agora.


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  • Gross: um capitão experiente que segue construindo números

    Pascal Groß se destacou de forma especial neste início marcante do Brighton, já que a rede "Squawka" apontou que ele se tornou o jogador com maior participação em gols na Premier League nesta temporada, com um total de seis participações, mantendo o capitão sua sequência de números expressivos ao lado da equipe.


    Com esta vitória, o Brighton conseguiu elevar sua pontuação para 10 pontos, com os quais assumiu provisoriamente a terceira colocação, enquanto o Arsenal parou nos 12 pontos, na segunda posição.

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